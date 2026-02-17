I carabinieri hanno eseguito controlli e arresti per contrastare lo spaccio a Palermo sempre più fonte di finanziamento delle famiglie mafiose.

Nel quartiere Brancaccio, i carabinieri della locale stazione hanno bloccato in flagranza un pregiudicato di 36 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale. L’uomo è stato sorpreso in piazza Ignazio Celona mentre cedeva una dose di hashish a un acquirente. Oltre alla dose appena venduta, la perquisizione personale ha permesso di rinvenire quattro involucri di crack e altri due grammi di hashish. Poco lontano, nello specifico allo Sperone, i militari delle stazioni Brancaccio e Villagrazia hanno arrestato due giovani incensurati di 26 e 28 anni. I due avevano allestito una centrale dello spaccio in largo Scurti, nascondendo la merce tra la vegetazione di una siepe; l’operazione ha portato al sequestro di 12 dosi di crack, 7 di cocaina e 2 di hashish, insieme a denaro contante.

Spostandosi verso il centro, al Borgo Vecchio, i carabinieri della Stazione Centro e del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato un 53enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo utilizzava un’auto parcheggiata in largo Alfano come deposito temporaneo per le dosi di cocaina, che venivano poi consegnate rapidamente ai clienti tra i vicoli del quartiere. Al momento del fermo, l’indagato è stato trovato con sette dosi di polvere bianca e 235 euro in contanti.

Momenti di tensione si sono registrati nel quartiere Falde, dove i carabinieri hanno arrestato due fratelli di 21 e 26 anni. Dopo aver sorpreso il più giovane a spacciare cocaina, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione di famiglia. All’interno del frigorifero sono state rinvenute 42 dosi di hashish. Durante le operazioni, i due fratelli si sono scagliati contro i carabinieri con violenza e minacce, causando lesioni ai pubblici ufficiali prima di essere definitivamente immobilizzati. Tutti gli arresti eseguiti nelle diverse zone della città sono stati successivamente convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Il bilancio dell’attività include anche diverse denunce a piede libero. In piazza Don Bosco, i carabinieri della Stazione Crispi hanno fermato un minorenne con 25 dosi di hashish pronte per la vendita, mentre un altro diciassettenne è stato deferito per aver ceduto droga a un coetaneo. Infine, nel quartiere Oreto, un 32enne pregiudicato e un 22enne sono stati sorpresi a spacciare hashish; la perquisizione successiva ha permesso di sequestrare un intero panetto da oltre 100 grammi della stessa sostanza. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato ai laboratori specializzati dell’Arma per le analisi qualitative, mentre i controlli straordinari proseguiranno per disarticolare le piazze di spaccio urbane.