I militari delle stazioni carabinieri di Palermo Brancaccio ed Acqua dei Corsari hanno arrestato due palermitani di 35 e 55 anni, residenti nel quartiere Sperone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo i militari hanno notato diversi ragazzi e ragazze entrare e uscire da un condominio dopo pochi minuti.

Con un escamotage, sono riusciti ad entrare e al quarto piano, in un appartamento hanno trovato sul tavolo della cucina 35 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, materiale vario per il confezionamento e la somma di 1900 euro.

Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti e disposto il carcere per i due indagati.