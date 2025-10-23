Sono stati bloccati per strada con addosso la droga pronta per essere spacciata. Due palermitani arrestati per spaccio di droga durante un’attività di controllo del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Si tratta di un 29enne, con precedenti penali e sottoposto ad avviso orale e, un 18enne, anche lui noto alle forze di polizia.

Il primo intervento è scattato in via Bologni: una gazzella dei carabinieri ha fermato un’auto con a bordo tre uomini, tutti con precedenti. Il loro atteggiamento nervoso non è sfuggito all’attenzione dei militari.

I tre sono stati scoperti quando, il 29enne seduto dietro ha tentato di disfarsi di un pacchetto lanciandolo dal finestrino. Dopo averlo recuperato, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno 12 dosi di crack e hashish pronte per la vendita.

​Poche ore dopo, in un secondo controllo nei pressi di via Mortillaro, i militari hanno notato un 18enne con fare sospetto. Dopo aver tentato di nascondersi, il giovane è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di 11 dosi di hashish, nascoste nella tasca della giacca e nei boxer.