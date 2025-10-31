I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato nella zona di piazza Sant’Anna un 19enne, palermitano accusato di spaccio di droga e, denunciato per lo stesso reato, il padre e il cugino di 50 e 26 anni.

Il giovane è stato trovato in possesso di 4 panetti di hashish, nonché quasi 40 dosi tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a 1000 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento. L’attività di spaccio sarebbe avvenuta grazie alla collaborazione dei due familiari che avrebbero ricoperto il ruolo di vedetta.

L’arresto è scattato nel corso dei controlli che sono stati intensificati dopo i recenti fatti di cronaca nel capoluogo. Nel corso dei controlli i militari con il personale della motorizzazione civile, hanno proceduto ad una serie di servizi che hanno portato al sequestro ai fini di confisca di 12 biciclette elettriche modificate e rese simili a ciclomotori, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo prossimo a 50.000 euro.