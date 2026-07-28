Avrebbe sparato in via Belmonte Chiavelli incappucciato al suo rivale in amore.

I poliziotti della squadra mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Caterina Malagoli, stanno ricostruendo quanto successo.

Il giovane che ha fatto fuoco contro un diciassettenne sarebbe stato individuato.

L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto di gelosia. Il giovane che ha fatto fuoco, poco più che maggiorenne, avrebbe punito l’ex della sua fidanzata.

Sembrerebbe che fosse stato fissato un appuntamento mediato da una terza persona che conosce entrambi i contendenti. Solo che il giovane aveva propositi violenti.

Non appena è arrivato nel baglio dov’era previsto l’incontro ha sparato alle spalle dell’ex fidanzato della sua ragazza e lo ha colpito al gluteo.

La vittima è stata operata per estrarre i pallini del fucile da caccia.

La vicenda è stata ricostruita anche attraverso l’analisi dei messaggi contenuti nel cellulare del diciassettenne. Si cercano però dei testimoni visto che aveva il volto coperto. Il clima generale è di omertà.