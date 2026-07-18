Si è presentato la scorsa notte in caserma il giovane di 24 anni che a Misilmeri in piazza Fontana Nuova ha ferito nel corso di una rissa un altro giovane di 26 anni ricoverato al Buccheri La Ferla.

Il giovane è in stato di fermo per tentato omicidio. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri tutta la notte hanno transennato la piazza e sono intervenuti gli uomini della scientifica per i rilievi.

Il giovane di 24 anni che si è presentato in caserma e si trova in stato fermato dai carabinieri è Giovanni Scafidi. Il giovane avrebbe esploso tre colpi d’arma da fuoco contro Vincenzo Freschi di 26 anni. Un colpo l’ha ferito alla mandibola. Aggressore e ferito sono di Misilmeri.

Il giovane si trova ricoverato al Buccheri La Ferla. Le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo quanto successo e soprattutto le cause che hanno portato alla rissa e al ferimento.

Sono stati ascoltati testimoni e i parenti dei due giovani per cercare di ricostruire quanto avvenuto e i motivi del ferimento. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo. Il sindaco di Misilmeri ha chiesto aiuto al prefetto.

“Su quanto accaduto questa sera a Piazza Fontana Nuova – sulle cui dinamiche sono a lavoro le Forze dell’ordine – non si faranno sconti a nessuno. A nessuno è consentito di mettere a repentaglio la serenità di una comunità, la vita di una piazza, il lavoro di esercenti onesti e laboriosi e la vita stessa dei cittadini. Come già anticipato – dice il sindaco Rosario Rizzolo – avevo informato il prefetto del grave disagio che Misilmeri sta vivendo in alcuni quartieri e tra tutti Piazza Fontana Nuova. Abbiamo già chiesto aiuto e supporto. Insieme alle forze dell’ordine e a tutte le forze sane di Misilmeri, saranno poste in essere tutte le azioni necessarie a ripristinare la serenità ed il quieto vivere nella nostra Misilmeri. Uniti vinceremo questa sfida. Misilmeri è e resterà libera da ogni forma di sopraffazione e violenza.