Gli agenti di polizia dello Stato hanno arrestato, con l’accusa di tentato omicidio, Emanuele Presti 29 anni, il giovane che ieri, al termine di una lite ha sparato al padre Giuseppe, 52 anni, ferendolo in modo grave all’addome.

Le condizioni del ferito

La vittima si trova intubata all’ospedale Villa Sofia nel reparto di Rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico all’intestino. La pallottola calibro 38 che lo ha ferito in modo grave è entrata nell’addome ed è uscita all’altezza del gluteo. Per questo è stato sottoposto all’intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

Le indagini

Le indagini sono coordinate dalla procura. Il colpo d’arma da fuoco, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato esploso dopo una lite fra il giovane ed il padre, pare per questioni legate alla proprietà dell’abitazione dove risiede il figlio in via Barisano da Trani nel popolare quartiere di Cruillas.

La ricostruzione

Emanuele, l’arrestato, avrebbe aspettato che il padre si trovasse in strada per uscire al balcone, mirare e sparare colpendolo allo stomaco. Poi il giovane si è barricato in casa ma alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e portarlo al commissariato. Emanuele adesso si trova in carcere al Pagliarelli e il padre lotta per la vita all’ospedale Villa Sofia. Le indagini sono state condotte dalla sezione ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. .

Un altro fatto di sangue in Sicilia nelle ultime ore

Ieri sera si è verificato un altro fatto di sangue, un agguato a colpi di arma da fuoco a Butera (Cl), in contrada Falconara: un bracciante agricolo di Licata, Luigi Gueli di 55 anni è rimasto ferito in modo grave al volto e in altre parti del corpo.

Colpito mentre viaggiava in auto

L’uomo, che è incensurato, stava viaggiando a bordo della sua auto quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Giacomo di Altopasso di Licata dove al momento è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero disperate. Sono in corso le indagini dei carabinieri.