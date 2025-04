Paura, colpi d’arma da fuoco e fuggi fuggi a Monreale. Il bilancio è di tre morti e due feriti in piazza Duomo. Pare che la sparatoria sia avvenuta al culmine di un confronto fra due gruppi di persone iniziato per futili motivi.

Prima sarebbe avvenuta una rissa davanti ad una pizzeria, poi una nuova aggressione in piazza. Ad affrontarsi due gruppi di giovani che già erano entrati in contrasto. Qualcuno era armato di pistola e ha iniziato a sparare. I due feriti sono stati portati all’ospedale Ingrassia e al Civico. Sono in gravissime condizioni.

Chi sono le vittime e i feriti

I giovani deceduti nella sparatoria sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo 26 anni e Andre Miceli di 26 anni. Sono stati trasportati in ospedale, ma sono morti poco dopo. Tanti parenti e amici si sono presentati in ospedale. I feriti hanno 33 anni e 16 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La sparatoria è avvenuta in via Benedetto d’Acquisto davanti ad alcuni locali. Il tutto è accaduto praticamente in una piazza affollata. In quel momento c’erano almeno un centinaio di persone in giro. Pare, da quanto ricostruito fino ad ora, che alcuni feriti non facessero parte dei gruppi che si sono affrontanti.

Le fasi della sparatoria

Quando sono stati esplosi i primi colpi di pistola è scattati il fuggi fuggi generale. I carabinieri stanno lavorando per acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire a chi ha esploso i colpi di pistola.

In queste ore i carabinieri stanno ascoltando tanti testimoni, fra cui anche parenti e amici delle vittime. In caserma al momento ci sono due giovani che sono interrogati. Sarebbero due ragazzi del popolare quartiere palermitano dello Zen, dunque non di Monreale. I due abitanti del quartiere periferico di Palermo, erano presenti durante la sparatoria.

In piazza anche turisti

In piazza a Monreale già ci sono tanti turisti per ammirare i monumenti della cittadina normanna. In tanti guardano anche i nastri bianchi e rossi che delimitano la zona dove è avvenuta la sparatoria e chiedono cosa sia successo. Nella cittadina negli ultimi anni non si erano verificati episodi così violenti.