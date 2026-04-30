Sparatoria a Palermo in via Montalbo. Le indagini condotte dai carabinieri sono solo all’inizio. Pare che un uomo ferito sia fuggito.

La zona è transennata e si attendono i militari per i rilievi. Pare che poco dopo un uomo si sia presentato in ospedale con ferite di armi da fuoco.

E’ giallo sulla sparatoria avvenuta nel pomeriggio a Palermo, davanti a una macelleria in via Montalbo, nella zona dei cantieri navali. Il ferito, che in un primo momento era fuggito, si è presentato al pronto soccorso di Villa Sofia. Il ferito si chiama Danilo D’Ignoti, 37 anni. Il giovane è stato ferito ad una coscia con un proiettile che lo ha raggiunto ad una coscia. L’ogiva è uscita fuori non ledendo nessuna arteria. Non sarebbe in pericolo di vita.

Negli stessi istanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico si è presentato un altro uomo con ferite alla testa. Si sta cercando di capire se i due episodi sono collegati fra loro.

Dopo il primo intervento dei carabinieri, le indagini sono passate ora alla Squadra Mobile.

Secondo i primi accertamenti sembra che questo ferimento sia collegato alla sparatoria della scorsa notte in via Don Minzoni a Palermo. Qualcuno ha esploso in quella via trenta colpi di arma da fuoco contro abitazioni e un’auto. Altri colpi di arma da fuoco sono stati sparati sempre la scorsa notte allo Zen 2 nella zona di via Pensabene contro un’auto parcheggiata.

(in aggiornamento)

La sparatoria della scorsa notte

La notte scorsa, ad una distanza relativamente breve, in una traversa di via Imperatore Federico, colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro una Fiat 500 Abarth e contro una abitazione in via Don Minzoni, al civico 2 a Palermo. E’ intervenuta la polizia che si è anche occupata dei rilievi affidato alla scientifica.

L’auto era posteggiata sotto l’abitazione raggiunta dai colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione, l’obiettivo dei colpi sarebbe stato uno dei residenti del complesso di case popolari.

Secondo quanto ricostruito alcuni colpi di pistola in quella zona sarebbero stati esplosi lunedì notte, sempre all’interno dell’area delle case popolari: i due fatti potrebbero essere collegati. Ieri sera, dopo le pistolettate, sarebbe esplosa una rissa.

La sparatoria allo zen

Nelle stesse ore una terza sparatoria era avvenuta in un altro quartiere, allo zen. In questo caso i colpi d’arma da fuoco sono stati sparati tra le case popolari allo Zen 2 a Palermo.

Quattro i proiettili che hanno danneggiato un’auto parcheggiata in via Nicolò Carosio, una Renault Clio accanto alla mega discarica che si trova all’angolo con via Marchese Nicolò Pensabene.

Anche su questo episodio indaga la polizia. E’ stato il proprietario incensurato a chiamare gli agenti non appena questa mattina ha trovato i fori dei colpi nella carrozzeria. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi.