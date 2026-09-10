Sono state 24 ore di sangue le ultime nella città di Palermo. Dopo i due episodi di ieri, la sparatoria al Cep e la rissa a Borgo Nuovo, altri due feriti, uno da arma da fuoco l’altro vittima di pestaggio, si sono presentati autonomamente al Policlinico nella notte.

Due episodi separati ?

Due, o forse tre o addirittura quattro episodi tutti ancora da chiarire hanno portato al ferimento di sei persone con modalità e in circostanze diverse. Tre sono feriti da arma da fuoco, altri tre sono palesemente feriti per effetto di risse e pestaggi. Solo 4 di questi feriti sono, al momento, chiaramente riconducibili a due episodi.

La sparatoria al Cep

Il primo di questi è la sparatoria in via Pietro dell’Aquila al Cep. i feriti noti sono Giovanni e Saverio Zinna, zio e nipote di 52 e 32 anni, entrambi gambizzati. Si sono presentati autonomamente uno all’ospedale Cervello, l’altro dalla parte opposta della città all’ospedale Ingrassia.

Un terzo ferito da arma da fuoco si è presentato nella notte al Pronto Soccorso del Policlinico. Gli inquirenti stanno verificando se questo ferimento possa essere ricondotto alla medesima sparatoria del Cep o se vada inquadrato in un episodio autonomo e diverso.

I pestaggi

Poi ci sono i pestaggi. Padre e figlio sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da sei persone al culmine di una rissa che sarebbe avvenuta in via Castellana a Borgo Nuovo. Sono entrambi ricoverati all’ospedale Villa Sofia. Le condizioni cliniche sono serie ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Nella notte è comparso un terzo ferito da pestaggio, quest’ultimo presentarsi, ancora una volta, al Pronto Soccorso dell’ospedale Policlinico.

Ha perso qualche dente e sarà necessario un intervento facciale ma anche lui non è in pericolo di vita. Anche in questo caso c’è da capire se la rissa sia la medesima di via Castellana o se questo ferito sia da ricondurre ad un altro episodio separato.

Gli inquirenti stanno analizzando tutte le ipotesi. C’è da capire se ci siano collegamenti fra tutti questi eventi come potrebbe essere una sorta di grande spedizione punitiva, o se i ferimenti e i pestaggi siano scollegati fra loro