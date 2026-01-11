I carabinieri della compagnia San Lorenzo, con il nucleo operativo, i militari del radiomobile, del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e del 9° nucleo elicotteri, hanno passato al setaccio lo Zen a caccia di armi e droga dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità alla fine dello scorso anno.
Grazie al fiuto dei cani antidroga e anti-esplosivo, i carabinieri hanno trovato padiglioni di via Rocky Marciano, una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola abrasa, in perfetto stato di efficienza, completa di caricatore contenente 4 munizioni, nonché diverso munizionamento di altro calibro tra cui proiettili calibro 6.36 e cal.38 special.
Scovati anche oltre 50 grammi di marijuana. In un appartamento disabitato, in via Fausto Coppi è stata trovata una piantagione indoor di marijuana con 126 piantine di cannabis, coltivate in una stanza adibita a serra, 29 infiorescenze sottoposte a essiccazione mediante 28 lampade alogene, nonché 30 reattori, 2 ventilatori, 2 aeratori e numerosi fertilizzanti.
L’attività di controllo ha permesso inoltre: di denunciare in stato di libertà un 20enne, per guida senza patente; di identificare 249 persone; controllare 185 veicoli; segnalare in prefettura 5 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish; contestare 57 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 48.000 euro.
L’arma sequestrata sarà inviata ai laboratori del RIS (Raggruppamento Investigazioni Scientifiche) di Messina, per gli accertamenti balistici, necessari a verificare se sia stata utilizzata in recenti episodi di sangue avvenuti nell’area metropolitana. La droga, è stata inviata al laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per le analisi di rito.
L’attività odierna si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a ripristinare la legalità e la sicurezza percepita dai cittadini nelle aree periferiche della città confermando l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel monitoraggio delle zone più sensibili di Palermo.
Commenta con Facebook