Rivendicano da anni lo spazio Faidda, luogo non ancora riassegnato agli studenti dell’Università di Palermo. Hanno fatto irruzione liberando l’edicola abbandonata, nella mattina del 19 febbraio, gli agenti di securitalia, accompagnati dai membri del consiglio di amministrazione universitario, da avvocati e rappresentanti della Digos. Quest’area è da circa un anno utilizzata dagli studenti come luogo di studio e come spazio ricreativo, ma dopo molteplici ritardi burocratici, alcuni studenti hanno deciso di occuparla per riappropriarsi di uno luogo a loro destinato.

“Un’irruzione ingiustificata – spiega Anthony Graziano, studente di Economia -. Un attacco agli studenti che hanno diritto ad attraversare e autogestire i propri spazi, in una università sotto finanziata in cui la carenza di spazi causa continue sovrapposizioni e spostamenti delle lezioni e ci costringe a scegliere se frequentare col rischio di dover seguire per ore e ore in piedi per mancanza di posti o rinunciare”.

Lo spazio Faidda occupato dagli studenti

Lo spazio, che si trova nel piazzale di Ingegneria, per diverso tempo è rimasto chiuso a causa di lentezze burocratiche nell’attesa che venisse riassegnato agli studenti, che hanno avanzato diverse richieste e partecipato a diversi incontri promossi da prorettori e docenti, senza mai ottenere nulla. Quasi un anno fa un gruppo di studenti, prevalentemente iscritti in Cds dei Dipartimenti di Ingegneria e di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, aveva quindi deciso di entrare nell’edicola abbandonata e restituire lo spazio alla comunità accademica.

“Lo sgombero di questa mattina schiera la governance contro gli studenti”

“Faidda è un’aula studio aperta ogni giorno dalle 8 alle 19, uno spazio di cultura e socialità, in cui si organizziamo presentazioni di libri, seminari, proiezioni, quasi tutti incentrati su un tema che ci sta particolarmente a cuore: contrasto all’emigrazione giovanile e diritto all’istruzione in Sicilia. La minaccia di sgombero di questa mattina schiera la governance e il rettore Midiri contro gli studenti, a difesa del deserto a Unipa” – conclude Graziano.