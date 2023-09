Il centro storico e la delinquenza, la spazzatura e i furti, la rabbia dei commercianti

Anna Rita Follari

28/09/2023

Le vie del centro cittadino gremite di turisti e le attività commerciali di via Maqueda piene di clienti rappresentano solo una faccia della stessa medaglia che descrive la realtà del centro di Palermo. Nonostante la stagione estiva sia ormai terminata, lungo gli assi principali del centro storico si incontrano ancora migliaia di turisti che si godono il capoluogo. Ma anche il centro, come Sferracavallo negli ultimi tempi, non è esonerato da delinquenza, spazzatura e furti.

Le opinioni dei commercianti delle attività del centro sembrano essere spaccate in due: chi ha un’attività lungo via Isidoro la Lumia non lamenta nessun disordine considerevole, come testimoniato da alcuni esercenti della zona: “Un po’ di criminalità c’è, si sente dire spesso di auto rubate ma tendenzialmente è una zona tranquilla –raccontano- . Differente la situazione di alcune attività di via Emerico Amari: rapine, furti e mendicanti insistenti che interrompono il normale svolgimento dell’attività: “Circa un anno fa all’orario di apertura, intorno alle 16 di pomeriggio, abbiamo subìto una rapina da parte di un uomo con volto coperto con sciarpa e cappellino”-aggiungono poi- “spesso entrano mendicanti insistenti che non vanno via finché non dai una moneta”.

I principali disagi del centro storico

Slalom tra sacchi di rifiuti e cattivo odore: ecco a cosa assistono ogni anno turisti e residenti. Senza dubbio la zona centrale del capoluogo rappresenta l’area soggetta a maggior controllo e sicurezza da parte delle forze dell’ordine ma, ancora una volta, la spazzatura decora le strade come documentato dalla gallery fotografica.

Alcune mattine si notano camionette della Rap intente nello svuotare i cestini e nel ripulire Piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo ma lo scenario di Piazza Verdi di notte è da brividi. Bottiglie di vetro, cartacce e mozziconi di sigarette sono solo alcuni rifiuti presenti lungo Piazza Verdi. Passeggiando la notte, soprattutto durante i weekend, lo scenario è sempre lo stesso: cumuli di spazzatura, frutto di gozzoviglie notturne, lasciano l’intera piazza in condizioni indecorose.