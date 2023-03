Il video

Una situazione di degrado e abbandono lungo il percorso turistico che va dal Mercato delle pulci alla Cattedrale di Palermo. “Guardano i turisti incuriositi da questa strada con buche e rifiuti mi sono un po’ vergognato”, dice un cittadino palermitano che, passando dalla zona, ha voluto riprendere la strada in un video per denunciare la condizione in cui versa questa parte importante del centro storico cittadino.

L’area versa in stato di abbandono

L’area che si trova dietro la Cattedrale di Palermo, tra via Matteo Bonello e via Papireto, è al momento in uno stato di degrado che potrebbe essere definito preoccupante. La strada che collega il Mercato delle Pulci alla Cattedrale è infatti al momento piena di buche e rifiuti, una situazione che non solo è poco invitante per i turisti, ma che crea anche difficoltà nel percorrere la strada.

Il video di denuncia inviato in redazione

La denuncia arriva da un cittadino palermitano, che ha inviato un video alla redazione di BlogSicilia, in cui mostra lo stato di abbandono in cui versa l’area. La situazione è desolante se si considera che questa è una zona molto frequentata dai turisti e rappresenta quindi una vetrina importante per la città.

E i turisti fanno le foto

Il problema sembra essere dovuto alla mancanza di manutenzione, che ha portato alla formazione di buche sulla strada e all’accumulo di rifiuti lungo le vie adiacenti alla Cattedrale. Inoltre, la presenza di queste “opere d’arte” lungo le strade non fa altro che peggiorare la situazione, creando un’immagine di decadenza che non corrisponde certo alle ambizioni della città. Una situazione dannosa per l’immagine della città di Palermo, che vuole rinnovare la sua immagine di destinazione turistica. I cittadini chiedono che le istituzioni intervengano prima possibile per risolvere il problema, con interventi di manutenzione e pulizia delle strade per restituire alla città una vetrina degna di questo nome.