Il Palermo con il cambio di proprietà ufficializzato ad inizio luglio 2022 sta cambiando pelle affrontando un difficilissimo campionato di serie B che sabato ripartirà con la prima giornata di ritorno e dalla sfida al Perugia. A parlare dei rosanero l’attore Tony Sperandeo in una recente intervista a Massimo Minutella andata in onda su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.

Sperandeo, tifosissimo del Palermo, ha detto la sua sul nuovo corso del club di viale del Fante ed ha predicato pazienza convinto che in futuro, anche non molto lontano, i colori rosanero torneranno in massima serie a duellare con le grandi del calcio italiano ed a far rivivere nuovi momenti magici al pubblico del Barbera ed ai tanti appassionati di calcio siciliani.

“Società venduta ad un gruppo importante”

Il popolare attore palermitano ha sottolineato che “La società è stata venduta ad un gruppo importante. Solido”.

“Saremo la nuova Atalanta”

E poi ha voluto gettare acqua sul fuoco sulle passate polemiche relative al tecnico rosanero Eugenio Corini ed ai risultati che nel girone di andata del campionato cadetto sono stati altalenanti soprattutto in avvio di stagione. “Dobbiamo avere pazienza – sottolinea Sperandeo – non spetta né a me, né ai tifosi parlare di Corini. Ci sono persone della società che sanno cosa fare e valuteranno il suo operato. Dico di aspettare. Aspettiamo. Con questa società, quando riusciremo ad ottenere la serie A, speriamo in poco tempo, noi diventeremo un’Atalanta, un Chievo dei bei tempi. Ci arriveremo perché ce lo meritiamo. Ma dobbiamo avere pazienza. Forza Palermo”.

L’attore Tony Sperandeo, dunque, è abbastanza ottimista sul futuro della società di viale del Fante che in questo periodo è impegnata nel calciomercato invernale per puntellare la rosa in vista della seconda parte del campionato che vede una classifica cortissima. I rosanero dopo un avvio difficoltoso in cui hanno pagato sia lo scotto del salto di categoria, arrivato tramite i play off che si sono conclusi a giugno inoltrato, sia al repentino cambio di allenatore ed alla rivoluzione in termine tecnica e di giocatori.

Il Palermo ha raccolto 24 punti in 19 partite ed ha virato al giro di boa al 13mo posto a due lunghezze dalla zona play off e, sempre a due punti da quella play out. I rosa vengono da 5 risultati utili consecutivi.

