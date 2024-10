“Sotto un bel murale lasciateci volare, io dico No” urlano i bambini del quartiere Sperone. Sono le “Rosalie ribelli” che, insieme ai “Rosalii”, cantano contro i mali del rione. Un interminabile corteo lungo via Sacco e via Vanzetti i cui protagonisti, i bambini, fermano il tempo intonando “preghiere ribelli” e desideri di cambiamento. Un evento che celebra la Santuzza in modo innovativo e coinvolgente trasformando lo Sperone in un luogo di celebrazione e condivisione. Circa 400 bambini della scuola “Sperone-Pertini” con abiti bianchi e coroncine simboliche animano le strade del rione diffondendo i loro desideri: “Uniti possiamo cambiare tutto ciò che non va nel quartiere”.

“Non è la prima iniziativa che il Comune sta sostenendo nell’anno rosaliano nei quartieri della città – dichiara Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – siamo entusiasti perché attorno a questi eventi è stato attivato un motore che mette insieme la spinta di organizzazioni culturali, associazioni, terzo settore e mondo della scuola che ringrazio fortemente per l’importante e prezioso contributo”.











Il Carro di Jannis Kounellis e le esibizioni

Il cuore dell’evento è il “Carro risorto delle Rosalie ribelli”, un’opera dell’artista Jannis Kounellis, restaurata per l’occasione. Questo carro, originariamente realizzato per il Festino del 2007, rappresenta una fusione di arte e tradizione, ed è il fulcro di un percorso che alterna stazioni artiche narrativa, “preghiere ribelli” e performance. Tra queste, “Un canto a Rosalia” dell’artista Pamela Barone e un cunto-omaggio di Salvo Piparo, che hanno dato voce alla cultura e alla storia palermitana.

“Cos’hanno in comune il quartiere Sperone e il Carro di Kounellis? Una storia di incuria, ma soprattutto una qualità meravigliosa: la luce – ha dichiarato Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’I.c.s Sperone-Pertini – il quartiere e il carro, sotto lo sguardo amorevole della Santuzza di cui quest’anno si festeggia il 400° anniversario del ritrovamento delle spoglie miracolose che salvarono Palermo dalla peste”.

Installato nuovo impianto di illuminazione

Il passaggio Petrina ha un nuovo impianto di illuminazione che mette in risalto il nuovo murale realizzato dall’artista Giulio Rosk. Un importante intervento artistico nel quartiere dove è attualmente posizionato anche il carro trionfale di Santa Rosalia, realizzato dall’artista Jannis Kounellis per il festino del 2007. L’illuminazione è stata curata dagli operatori di Amg Energia, attraverso un intervento di manutenzione straordinaria autorizzato e finanziato dall’assessorato Lavori pubblici-Ufficio illuminazione pubblica e Impianti tecnologici del Comune di Palermo.

Da oggi, 24 ottobre, due proiettori a led da 118 watt sono già in funzione, creando un’atmosfera suggestiva attorno all’opera.

