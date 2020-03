I primi eventi

L’avevamo annunciata qualche giorno fa. E’ online da ieri la nuova sezione del sito del Comune di Palermo dedicata alla promozione di spettacoli, letture ed eventi culturali in città. Si chiama “#iorestoacasa” ed ospita una serie di link per accedere a contenuti gratuiti, inerenti allo svago e alla cultura, fruibili online e rivolti ad adulti e bambini. La pagina è suddivisa nelle seguenti aree tematiche: bambini, musica, teatro, cinema, letture, arte.

Chiunque potrà segnalare uno spettacolo, un concerto, un libro o un film all’indirizzo iorestoacasa@protezionecivile.palermo.it. La segnalazione sarà poi inserita nella nuova area del sito del Comune.

Tante già le proposte raccolte nel catalogo online.

Teatro:

Al Teatro Massimo ancora grande musica e la possibilità di rivedere o vedere per la prima volta i grandi e innovativi allestimenti proposti della Fondazione Teatro Massimo che da giorni ha aperto a tutti la fruizione del suo ricco patrimonio digitale. Dalla Turandot di Puccini (giovedì 26 marzo), al Macbeth di Verdi (venerdì 27 marzo) nell’interpretazione di Emma Dant. Mentre (sabato 28 marzo) viene riproposto lo spettacolo di Rosario Tedesco Destinatario sconosciuto che a partire dal romanzo di Kathrine Kressmann Taylor, racconta la dissoluzione di un’amicizia e la persecuzione degli ebrei nella Germania nazista. Infine (domenica 29 marzo) un altro Shakespeare in musica, A Midsummer Night’s Dream, il capolavoro del compositore inglese Benjamin Britten, con Daniel Cohen sul podio e la regia di Paul Curran.

Nuove proposte, a partire da domani, sulla pagina YouTube del Teatro Biondo di Palermo: giovedì 26, alle 16.00 Dario Aita leggerà alcuni brani dalle Metamorfosi di Ovidio, venerdì 27, sempre a partire dalle 16.00, Emma Dante proporrà una delle sue fiabe di maggiore successo: Cappuccetto Rosso vs Cappuccetto Rosso. Si continua sabato 28, alle 21.00, con Fa’ afafine – Mi chiamo Alex e sono un dinosauro. Lo spettacolo racconta la storia di un adolescente alla scoperta di sé e della propria identità. La settimana si concluderà domenica 29 marzo, a partire dalle 16.00, con una rilettura dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto curata e interpretata con ironia da Salvo Piparo.

Bambini:

Nell’ambito dell’iniziativa #ilmuseopasqualinoacasatua, a partire da lunedì 23 marzo il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino darà voce ad autori e curatori dei libri pubblicati nelle diverse collane delle Edizioni Museo Pasqualino, dirette da Rosario Perricone.

Ogni giorno alle 15 sui social istituzionali (Facebook, Instagram e Twitter) e sul sito sarà condiviso un video di presentazione dei contenuti e delle suggestioni di ciascun volume proposto. Un invito alla lettura e un viaggio conoscitivo che vi terrà compagnia attraverso diversi temi legati all’antropologia, alle tradizioni popolari, alla semiotica, all’etnomusicologia, senza tralasciare il magico mondo delle fiabe per bambini.

Giovedì 26 marzo, il direttore di collana Gianfranco Marrone parlerà di “Zoosemiotica 2.0. Forme e politiche dell’animalità” mentre venerdì 27 l’autore Francesco Mangiapane video-presenterà il suo libro “Retoriche social. Nuove politiche della vita quotidiana”; Gianfranco Marrone tornerà in video sabato 28 con la presentazione del suo libro “Storia di Montalbano”.

Concluderà questa prima settimana la collana per bambini Piccirè con il libro “Senka e le donne magiche” presentato dall’autrice Ramona Parenzan.

Sempre per i piccoli, appuntamento con “Le fiabe da Villa Trabia”. Ogni mercoledì, fino al 29 aprile, sarà condiviso il video della lettura drammatizzata sul sito istituzionale del Comune di Palermo, sul portale Libr@rsi e sulla pagina Facebook Palermo città che legge. Operatrici della Biblioteca leggeranno alcune delle più celebri fiabe narrando, commentando e intrattenendo i piccoli ascoltatori

Musica:

Anche l’Associazione Siciliana Amici della Musica approda si ripara nel web e lancia l’ hashtag #Amicianchedacasa.

Ogni giorno sulle proprie pagine social, Facebook, Twitter e Instagram, viene diffuso “Pillole di Musica”, un format che segnala e introduce, attraverso un videomessaggio del Direttore Artistico Donatella Sollima, un video di un concerto, o di un’intervista ad un famoso artista, o di una lezione – concerto o semplicemente di una curiosità di carattere musicale. Al via anche il format “Gli Amici del martedì” dove, con una chiacchierata informale, il direttore artistico racconterà alcuni grandi artisti che fanno parte del cartellone musicale degli Amici della Musica.