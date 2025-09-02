Il programma

Uno spettacolo itinerante accompagnerà migliaia di fedeli per l’annuale Acchianata delle Rosalie. Giunta alla terza edizione, anche quest’anno offrirà un percorso che mescola l’aspetto religioso a quello artistico: oltre 150 artisti tra cantanti, musicisti, attori, scultori e fotografi si alterneranno nelle postazioni lungo il percorso che partirà dai piedi di monte Pellegrino (Scala Vecchia) fino al santuario di Santa Rosalia. L’itinerario sarà animato da performances e danze e terminerà con lo svelamento della statua della Santuzza ideata da Fabrizio Lupo e costruita insieme ai ragazzi della casa circondariale Ucciardone.

Un programma ricco di sorprese in cui ogni artista seguirà un cameo, una preghiera alla Santuzza attraverso un’arte diversa. “Uno sforzo che si lega al filone di un biennio importante nel nome di Santa Rosalia il 400esimo e il 400+1, in coerenza di quella che è stata la storia del 1624 e del 1625 – spiega il sindaco, Roberto Lagalla – Il 4 settembre è il giorno onomastico della Santuzza e merita questa ideale chiusura di un ciclo importante, che però seguirà attraverso la rappresentazione e la promozione di Palermo all’estero. Intendiamo coprire e rafforzare un concetto: la cultura, lo spettacolo e l’intrattenimento fanno parte di quel ciclo della bellezza che guarda non solo alla rigenerazione urbana ma alla rigenerazione sociale e all’impegno e all’offerta culturale. Il 3 e il 4 settembre presenteranno insieme gli aspetti più profondamente religiosi che quelli di partecipazione popolare e di pedagogia della comunità”.

La novità 2025

Una terza edizione piena di novità: la prima, molto importante, è il sodalizio tra l’Acchianata religiosa del 3 settembre, con la decisione di stilare un calendario unico, condiviso con l’Acchianata delle Rosalie del 4: poi l’installazione ai piedi del monte della statua di Santa Rosalia, ideata da Fabrizio Lupo e costruita insieme ai ragazzi della casa circondariale Ucciardone in occasione della 395° edizione del Festino di Santa Rosalia; il Premio Acchianata delle Rosalie, l’osservatorio astronomico e il planetario al Belvedere, il workshop fotografico “Rosalia 401″ e la collaborazione con il City Football Club.

“È la terza edizione di un’iniziativa che abbiamo voluto inaugurare per accompagnare il momento religioso – ha dichiarato Giampiero Cannella, vicesindaco e assessore alla Cultura – non è un’alternativa ma un complemento dell’acchianata, che porta i palermitani al santuario di Rosalia. È certamente un momento di riflessione, ma anche di gioia con una serie performance artistiche: l’iniziativa di quest’anno coinvolge circa 150 artisti palermitani, ci saranno anche il Palermo Fc ad accompagnarci alle falde di Monte Pellegrino e la vicecampionessa paralimpica Giulia Giambrone che si esibirà. L’osservatorio astronomico sul belvedere di Monte Pellegrino ci permetterà inoltre di vedere le stelle la notte del 4”.

Il programma

Si partirà alle 20 con il sindaco Lagalla che svelerà la nuova installazione della statua di Santa Rosalia ai piedi del monte e taglierà il nastro per dare il via alla terza edizione dell’Acchianata delle Rosalie. Alle 20.30 prenderanno il via le performances nelle diverse stazioni che si ripeteranno a ciclo continuo fino alle ore 23.30. Dalle 21 alle 24, al belvedere del promontorio palermitano, è prevista l’osservazione delle stelle a cura dell’osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S.Vaiana” e del planetario di Palermo “Urania”. Altro momento che lancia un forte segnale con Giulia Giambrone, vice campionessa italiana paraolimpica 2025, che insieme al suo maestro Giuseppe Di Michele, eseguiranno un passo a due in cui l’atleta camminerà da sola con le proprie forze per lancia il messaggio: “nessuno resta indietro”.

“Riprendiamo quel percorso che era partito due anni fa con l’Acchianata delle Rosalie – ha spiegato Gaspare Simeti, dirigente dell’ufficio Teatri Spettacoli e Coordinamento eventi – la novità di quest’anno è che al programma del 4 settembre accompagniamo quello del 3, con la parte religiosa. I palermitani potranno fare questo viaggio verso il santuario di Monte Pellegrino per due giorni, avendo la possibilità di essere protagonisti della passeggiata verso la Santuzza; ogni artista farà un cameo dedicato a Santa Rosalia, ci sarà nuovamente Giò Di Tonno che ripercorrerà quanto fatto il 10 luglio sul sagrato della Cattedrale”.