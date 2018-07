il 7 luglio al teatro antico di catania

“Una giornata di festa dedicata allo sport e ai suoi protagonisti, a chi con impegno e dedizione si è distinto in competizioni locali e internazionali”. Queste le parole del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che oggi insieme all’assessore allo Sport, Sandro Pappalardo, e al presidente provinciale del Coni Catania, Vincenzo Falzone, ha presentato, nella sede della Regione a Catania, la prima edizione della ‘Giornata siciliana dell’atleta’ che si terrà sabato 7 luglio, a partire dalle 18.30 al Teatro antico di via Vittorio Emanuele.

“Un evento – ha aggiunto il governatore – che ha una sua originalità e che, dopo la tappa etnea, toccherà tutte le province siciliane. Obiettivo della manifestazione è esaltare il valore dello sport come strumento di formazione fisica e morale, che educa al valore delle gerarchie e al rispetto dell’altro e delle regole. Nel frattempo abbiamo predisposto interventi di riqualificazione anche degli impianti sportivi, perché il tema va affrontato in tutte le sue dimensioni”.

“Premieremo – ha detto l’assessore allo Sport, Sandro Pappalardo – ben 234 atleti che si sono distinti in 43 discipline, nel 2017. La Sicilia è foriera di grandi atleti professionisti, ma i dati regionali che riguardano i giovani che oggi praticano attività sportive sono piuttosto deludenti Tutti gli sforzi del governo sono infatti improntati a far crescere questo dato. La giornata siciliana dell’atleta darà la giusta attenzione agli sportivi che si sono distinti a tutti i livelli e servirà a far sentire le istituzioni vicine agli sportivi i cui riflettori, purtroppo, si spengono al termine delle gare”.