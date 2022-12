Appuntamento il 3 dicembre, testimonial Salvatore Antibo

Tutto pronto per la “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”. Anche Palermo celebrerà l’evento istituito dall’Onu e celebrato in tutto il mondo. L’appuntamento è per la giornata di sabato 3 dicembre con una manifestazione gratuita ed aperta a tutti organizzata dal Comune di Palermo e dal comitato territoriale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Una intera giornata dedicata ai diritti dei disabili con numerosi momenti di confronto e soprattutto attività sportive che si svolgeranno a partire dalle 9 del mattino presso il PalaMangano di via Ugo Perricone Engel nei pressi di viale Leonardo da Vinci a Palermo.

Testimonial d’eccezione, Totò Antibo

A fare da testimonial d’eccezione all’evento, Salvatore Antibo, la Gazzella di Altofonte, fondista campione europeo nei 5000 e 1000 (a Spalato nel 1990) ed argento olimpico a Seoul nel 1988. Commovente l’abbraccio tra il campione ed il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

La giornata di sabato 3 dicembre

Dalle 9 alle 14, dunque, al PalaMangano si svolgeranno diverse attività sportive, tra cui basket, bocce, ciclismo, pesistica, scherma, volley, tennis, atletica e danza, parallelamente sono previsti alcuni momenti di incontro con altre associazioni.

Nel pomeriggio invece, dalle 15 alle 19 l’appuntamento è al Cine Teatro Mater Ecclesiale di viale Francia per un collegamento online con l’evento nazionale della Cei, che prevede la proiezione di un docu-film sulla disabilità, alla presenza delle autorità e del vescovo di Palermo, Corrado Lorefice che alle 19 presidierà la Santa Messa.

Presentato l’evento a Palazzo delle Aquile

Questa mattina l’evento è stato presentato a Palazzo delle Aquile, fino ad oggi sede istituzionale del Comune. “Padrone di casa” il sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla che ha sottolineato l’importanza della giornata.

Lagalla “Abbiamo molto da fare ma siamo pronti”

Queste le parole del primo cittadino: “Una iniziativa di grande valore che rinnova l’impegno di questa amministrazione comunale nel superamento delle barriere fisiche e culturali che ostacolano, ancora oggi, la tutela e la valorizzazione dei diritti dei soggetti con disabilità. Abbiamo molto da fare ma siamo pronti a lavorare per dare risposta alle famiglie e ascoltare le loro esigenze, mantenendo alta l’attenzione su questo tema anche con iniziative di sensibilizzazione per rendere tutti protagonisti di un processo di cambiamento per questa comunità”.

Pennino “Opportunità per il nostro territorio”

Rosalia Pennino, assessore alle Politiche sociali, ha spiegato: “Quella di sabato è una opportunità per il nostro territorio, un’occasione unica che riunisce l’amministrazione locale, le associazioni del terzo settore e tutti gli attori coinvolti in un grande progetto per migliorare la vivibilità di questa città e accendere i riflettori sul tema dell’esigibilità dei diritti dei disabili e dei loro familiari. Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano per la realizzazione di questa straordinaria giornata, Palermo è stata presente e ha collaborato attivamente nel renderla possibile”.

Figuccia “Festeggeremo la giornata attraverso lo sport”

Sabrina Figuccia, assessore comunale allo Sport e Politiche Giovanili. “Una giornata davvero speciale quella di oggi in cui raccontiamo la giornata che si svolgerà il 3 dicembre che quest’anno festeggeremo davvero in un modo semplice e diretto attraverso lo sport che racconta uno strumento che deve essere percepito uno strumento di inclusione sociale attraverso il quale la disabilità possa essere raccontata nella sua normalità. Una parola con la quale dobbiamo prendere una certa familiarità”.

L’assessore ha continuato: “È con questo approccio che la disabilità deve essere raccontata giorno per giorno offrendo a questi ragazzi di vivere questa quotidianità non fatta di azioni speciali o da eroi ma fatta da persone normali quali noi siamo. E così, assieme agli assessori Pennino e Tamajo abbiamo deciso di dedicare questa giornata davvero ad un momento di festa in cui i protagonisti saranno i nostri ragazzi”.

Le parole di Tamajo

Aristide Tamajo, assessore comunale all’Edilizia Scolastica: “È uno degli aspetti che stiamo attenzionando. Abbiamo rimesso a posto le finanze del Comune e quindi dal 2023 potremo operare con maggiori risorse e con un programma che stiamo stilando per il prossimo futuro. La funzionalità delle scuole si ripercuote positivamente sulla didattica e sulla partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. In particolare per i disabili stiamo cercando di dare il servizio dell’assistenza specialistica a tutti. Abbiamo pubblicato ieri un avviso per il reclutamento di personale neolaureato per metterli in servizio a favore degli alunni disabili. Ed è nostra intenzione cambiare questo regolamento che negli ultimi anni non ha dato gli esiti desiderati”.

Alotta “Importante momento di sensibilizzazione”

Salvo Alotta, consigliere comunale e presidente della Commissione Sport ha detto: “La giornata internazionale del 3 dicembre prossimo, che vedrà alternarsi numerose occasioni di incontro e attività sportive al PalaMangano di Palermo, sarà un importante momento di sensibilizzazione sul tema dei diritti delle persone con disabilità. Le istituzioni hanno il dovere di tenere alta l’attenzione e porre in essere ogni utile iniziativa a sostegno dei disabili e delle famiglie”.