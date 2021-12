Dal sitting volley al tennis tavolo, diverse discipline da provare

Una mattinata diversa, per una domenica diversa. Lo sport come festa, come occasione per eliminare le barriere. Di qualsiasi tipo. Anche fisiche. Questo il senso di Una Domenica Diversa – la giornata dello sport senza barriere interamente dedicata alle attività agonistiche per disabili mettendo in risalto diversi sport paralimpici.

L’evento si terrà domenica 19 dicembre al PalaMangano di via Ugo Perricone Engel a Palermo a partire dalle 10. Ad organizzare la kermesse la Volley Palermo con la collaborazione del Cip, il Comitato Italiano Paralimpico, la Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intelletivi Relazionali, dalla Fitet (Federazione Tennis Tavolo) col patrocinio del Comune di Palermo e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Tante le discipline presenti

La Volley Palermo proporrà alla comunità una mattinata “diversa” più unica che rara, dedicata allo sport, con il coinvolgimento attivo di numerose Associazioni che seguono e assistono ragazzi disabili, che si cimenteranno in diverse discipline: il sitting volley (la Volley Palermo è l’unica realtà a livello regionale che partecipa ogni anno ai campionati italiani assoluti e che vanta la presenza in pianta stabile nella Nazionale italiana del proprio tesserato Gregorio Guzzo), il tennis tavolo, le bocce, il tiro con l’arco, la scherma e il tennis.

Tecnici spiegheranno le regole e seguiranno chi vorrà provare

Per ogni sport è prevista la presenza di tecnici specializzati che ne spiegheranno le regole e seguiranno attivamente chiunque vorrà cimentarsi in una prova sul campo (disabili e normodotati).

Il coinvolgimento e l’aggregazione fattiva rendono possibile la “Mission” di Volley Palermo e cioè proporre un modello di inclusione reale in cui disabili e normodotati possano svolgere un’attività sportiva insieme, con la possibilità di affrontare una gara con sana competizione sportiva.

Inoltre, per ogni sport paralimpico saranno presenti alcuni atleti, alcuni dei quali reduci dall’esperienza Olimpica di Tokyo 2020, che faranno delle dimostrazioni tecnico/pratiche.

Diretta su BlogSicilia

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta da BlogSicilia.it su tutti i canali social con la presentazione affidata a Giorgia Mancuso e Mario Piras, rispettivamente project manager di Una Domenica Diversa e amministratore delegato della Volley Palermo.

Saitta “Vogliamo far conoscere lo sport paralimpico a tutti”

Stefano Saitta, delegato Cip Palermo sottolinea: “Una Domenica Diversa all’insegna del divertimento grazie alla voglia e alla volontà di Volley Palermo e Fisdir. Vogliamo far conoscere lo sport paralimpico a tutti e questa è un’occasione per essere tutti insieme. Viva lo sport. Viva il mondo paralimpico”.

Guzzo “Provare almeno una volta una disciplina sportiva”

Gregorio Guzzo, giocatore della nazionale italiana sitting volley, racconta: “Abbiamo formato la prima squadra di Palermo e per la prima volta abbiamo disputato un campionato nazionale dal quale è iniziata la mia carriera azzurra. Spero di ottenere altri risultati importanti. Il mio ringraziamento va al Presidente della Volley Palermo, Domenico Arena, e all’allenatore della squadra di Sitting Volley, Andrea Lo Casto. L’invito per tutti è quello di provare almeno una volta una disciplina sportiva per, poi, continuare a coltivare il sogno di chi come me adesso ha l’orgoglio di portare in alto il Tricolore”.