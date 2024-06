Per martedì 4 luglio 9 da remoto con Simest SpA-Gruppo CDP

Secondo appuntamento del programma Morning Coffee l’incontro dal titolo “E-commerce” tenuto dagli specialist della Simest SpA-gruppo CDP sarà un approfondimento riguardo la misura della società del gruppo di Cassa Depositi e Prestiti, che ha avrà come obbiettivo la presentazione alle imprese siciliane del prodotto per il finanziamento di operazioni mirate la realizzazione e sviluppo di soluzioni e-commerce.

Il focus sarà il prossimo martedì 4 luglio 9 da remoto con Simest SpA-Gruppo CDP.

Di Matteo, “Favorire e-commerce significa far crescere la nostra regione”

Dichiara Tommaso Di Matteo, responsabile Sprint Sicilia: “Favorire la creazione e l’implementazione di e-commerce significa far crescere la nostra Regione sui mercati internazionali e proprio per questo che promuoviamo incontri che permettano alle imprese di conoscere gli strumenti di finanza pubblica a favore del potenziamento dei processi di digitalizzazione, che riteniamo fondamentali per la crescita dell’export Siciliano”.

Per partecipare l’incontro scrivere alla mail sprint@regione.sicilia.it

Seminari online per conoscere le misure a sostegno dell’internazionalizzazione

Un ciclo di incontri digitali gratuiti rivolti alle imprese siciliane con il duplice obiettivo di avvicinare le istituzioni al mondo produttivo e di fornire tutte le informazioni necessarie sulle misure in campo per sostenere chi guarda ai mercati esteri. È un’iniziativa dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle imprese (Sprint) della Regione Siciliana nel quadro del protocollo d’intesa firmato lo scorso marzo firmato con Simest, società del gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo. Gli incontri, della durata di 30 minuti ciascuno, si terranno da giugno a dicembre di quest’anno.

Il calendario

Iniziato il 4 giugno con “Fiere ed eventi”, l’iniziativa continua con i seguenti appuntamenti in calendario:

4 Luglio 2024 alle 9: “E-commerce”, misura volta al finanziamento per la realizzazione e sviluppo di soluzioni e-commerce.

3 Settembre 2024 alle 9: “Temporary manager”, misura che sostiene le spese per l’inserimento temporaneo nelle aziende di manager temporanei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, digitale o ecologica, a sostegno dell’internalizzazione dell’impresa.

1 Ottobre 2024 alle 9: “Certificazioni e consulenze”, misura che sostiene le spese per l’attività consulenziale destinata ad investimenti per una crescita sostenibile sui mercati esteri;

5 Novembre 2024 alle 9: “Transizione digitale ed ecologica”, misura con la quale si sostiene la transizione digitale e la transizione ecologica, nonché il rafforzamento patrimoniale.

3 Dicembre 2024 alle 9: “Inserimento mercati esteri”, misura con la quale sono finanziate le spese per realizzare nel paese estero una struttura fisica configurabile come ufficio, showroom, negozio, spazio in area commerciale (corner).