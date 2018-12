Ricoverata all'ospedale Buccheri La Ferla

Sono migliorate le condizione della bambina di tre anni finita in coma farmacologico dopo che ha ingerito hashish a Palermo.

La piccola si trova adesso al reparto di Pediatria dopo essere stata assistita dai medici di Terapia Intensiva dopo il suo ricovero avvenuto lunedì. La bimba adesso respira autonomamente ma per capire se l’ingestione della droga abbia procurato danni cerebrali bisognerà aspettare.

Intanto continuano le indagini della Polizia. Stando alla ricostruzione fatta dai parenti la bambina avrebbe trovato la droga in una pallina mentre giocava davanti al portone di casa, in zona corso dei Mille. Possibile che abbia trovato l’hashish a casa e su questo i poliziotti stanno cercando di far luce. Nei prossimi giorni la polizia interrogherà di nuovo il padre.