Rubata soltanto una macchinetta del caffè

Vandali in azione allo stadio delle Palme di Palermo. Secondo quanto riferito, alcuni soggetti non identificati si sarebbero introdotti questa notte all’interno dell’impianto di viale del Fante. Stranamente, i malviventi non hanno trafugato nulla. Un vero miracolo per tutte le associazioni sportive che lavorano nella struttura. Un episodio che, oltre a costringere l’Amministrazione ad un ulteriore esborso economico, fà riflettere sulla necessità di potenziare i controlli all’interno degli impianti sportivi palermitani.

Gebbia (Fidal): “Tagliati tutti i catenacci”

Quello avvenuto questa notte allo stadio delle Palme è solo l’ultimo di una lunga serie di furti ed atti vandalici avvenuti in strutture sportive del capoluogo siciliano. Per fortuna, come sopra ricordato, non è stata rubata nessuna attrezzatura sportiva. “Non hanno rubato niente, a parte una macchinetta del caffè – commenta il presidente regionale della FIDAL Salvatore Gebbia -. La cosa assurda è che hanno tagliato tutti i catenacci della struttura, dagli ingressi agli uffici”.

I problemi dello stadio delle Palme

Più un atto vandalico che un’azione per rubare qualcosa. Proprio l’impianto di viale del Fante è finito al centro della cronaca per lo stato di incuria non solo del prato, ormai ingiallito, ma anche delle strutture di pertinenza della struttura, come ad esempio le tribunette e l’anello che circonda la pista. Luogo nel quale dimoravano diverse erbacce, poi tagliate in seguito ad un intervento straordinario delle maestranze di Reset.

Raja: “Chiederò l’installazione di telecamere”

Un commento su quanto accaduto arriva anche dalla consigliera comunale della Nuova DC Viviana Raja, che segue da vicino le vicende dello stadio delle Palme. “L’ennesima azione contro la città, un danno che subiranno i cittadini e gli atleti palermitani. La rottura di tutti i catenacci di questa notte allo Stadio delle Palme “Vito Schifani” apre l’ennesima riflessione sulla piaga della criminalità. Oggi stesso chiederò tempi certi per l’installazione delle telecamere anche in questo sito e l’avvio di un’azione di raccordo tra le telecamere preposte al controllo dell’abbandono dei rifiuti e la control room da poco inaugurata per potenziare l’azione della videosorveglianza e finalizzarla anche ad azioni di controllo dell’ordine pubblico”.