Prato ingiallito ed erbacce ovunque. Ieri intervento straordinario di Reset

Dall’oro dei campionati italiani di atletica leggera al giallo dell’erba del campo di gara: questa è la triste parabola dello stadio “Vito Schifani”, meglio conosciuto come stadio delle Palme, a Palermo. Location nella quale, nella giornata di ieri, si sono svolte le gare dei campionati regionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Un impianto che, come mostrano le immagini inviate da alcuni utenti della struttura, non era al meglio del suo splendore.

Prato ingiallito ed incuria diffusa

Oltre alle condizioni del prato, a far storcere il naso vi era anche lo stato delle aree di pertinenza dell’impianto, in particolare l’anello che circonda le tribunette. Luoghi che, a giudicare dall’immagini, attendevano da tempo opere di manutenzione. Fitte erbacce per terra, siepi e piante di oleandri che invadevano lo spazio per i pedoni e tanto altro. Nemmeno l’ingresso della tribuna centrale è rimasto esente dall’incuria.

L’intervento di Reset

Stato di abbandono su cui, nella giornata di ieri, è parzialmente intervenuta la Reset, società Partecipata del Comune di Palermo. A comunicarlo è la componente della V Commissione Consiliare Viviana Raja che, a proposito degli interventi condotti dalle maestranze, ha commentato quanto segue sui social. “Mi scuso a nome dell’amministrazione comunale per certe mancanze – ha sottolineato l’esponente della Nuova DC -. Monitorerò, con la collaborazione delle associazioni, per evitare che avvenga nuovamente”.

Il potenziamento dell’Ufficio Sport

La speranza degli utenti e degli operatori delle varie federazioni coinvolte è che tali promesse trovino concretezza nei fatti. Elemento che è mancato, purtroppo, negli ultimi anni non solo con riguardo allo stadio delle Palme ma, in generale, sul fronte dell’impiantistica sportiva. Proprio a tal proposito, nell’ottica di rinforzare l’impianto burocratico di Palazzo delle Aquile, il Comune di Palermo ha avviato le procedure di selezioni di quindici nuovi dirigenti. Oltre al profilo del nuovo direttore generale e del futuro comandante della polizia municipale, fra i profili che saranno selezionati vi sarà anche un nuovo dirigente da collocare proprio all’interno dei ranghi dell’Ufficio Sport. La città, e con essa atleti e tecnici, attende fiduciosa.