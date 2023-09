Fra i ruoli più delicati quello di direttore generale e vice capo di gabinetto

Quindici esperti per scegliere altrettanti nuovi dirigenti al Comune di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla si affida ad un team di burocrati e professori universitari per rinnovare la macchina amministrativa di Palazzo delle Aquile. Un’operazione che il sindaco aveva avviato ad inizio anno con la rotazione dei dirigenti e la nuova suddivisione delle deleghe, e continuate a luglio quando, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 23-25, il primo cittadino aveva dato il via libera alle assunzioni di forza lavoro per rinnovare i ranghi ridotti, negli ultimi anni, quasi al dissesto funzionale. Nuovi profili che saranno nominati per tre anni con opzione di rinnovo fino a fine consiliatura. Gli esperti saranno chiamati a decidere in base alle candidature giunte attraverso i relativi bandi chiusi prima di Ferragosto. Tanti i ruoli di un certo peso su cui gli esperti saranno chiamati a pronunciarsi: dal nuovo capo della polizia municipale al futuro direttore generale, passando per il vice capo di Gabinetto.

Il team di esperti scelto da Lagalla

Un pool di esperti che il sindaco Roberto Lagalla ha nominato attraverso la determina sindacale 90 del 1 settembre 2023. Sono quindici i profili scelti dal primo cittadino, i quali saranno suddivisi su tre commissioni. Un mix di tecnici e professori universitari capitanati dal direttore generale della Città Metropolitana Nicola Vernuccio, in cui figurano ex burocrati regionali quali Giuseppe Pecoraro, Gianni Silvia e Mauro Medaglia. Ad affiancarli una serie di docenti universitari associati ed ordinari. Fra questi figurano Salvatore Cincimino, già consulente al bilancio di fiducia del sindaco, l’esperta in ingegneria civile Claura Ceraulo e Federico Cosenz. E ancora la docente di diritto sportivo Laura Santoro, Alessandra Di maio, Gianfranco Rizzo, Pietro Di Giovanni, Arabella Mocciaro e Marcantonio Ruis. A chiudere la lista di esperti il dirigente generale del Comune di Palermo Salvatore Serio.

I ruoli ricercati dal Comune di Palermo

Quindici personalità del mondo amministrativo ed universitario che saranno chiamati a scegliere altrettanti dirigenti che ricopriranno incarichi apicali al Comune di Palermo. Fra questi, il team di esperti dovrà scegliere il nuovo capo della polizia municipale, il futuro direttore generale del Comune e il vice di Sergio Pollicita nel ruolo di Capo di Gabinetto. A questi ruoli, si aggiungono alcune posizioni divenute centrali alla luce della gestione dei fondi extracomunali e del piano di riequilibrio. Le commissione dovranno infatti scegliere il dirigente dell’ufficio per la programmazione dei fondi PNRR, della gestione delle pratiche Tarsu/Tares/Tari, dei Musei e degli spazi espositivi, del settore sport e turismo, della scuola, del condono edilizio, dell’ulluminazione pubblica e dell’efficientamento energetico e del centro storico. Un elenco completato dalla futura nomina del nuovo avvocato dirigente, del detentore dell’uffcio per il supporto amministrativo e del partneriato pubblico-privato, nonchè il nuovo dirigente del Cerimoniale e delle Relazioni Internazionali. Un bando che, come sopra detto, servirà a sanare le numerose carenze di personale fra i ranghi dell’Amministrazione. Ma i nominati non saranno soltanto volti nuovi, ma anche alcuni dirigenti già nei ranghi del Comune e che cercano un avanzamento di carriera atteso da anni.