A Testa dell’Acqua arriva la ‘stand up comedy’: venerdì 29 maggio protagonista Pippo Ricciardi presso l’associazione culturale no profit Meraki TdA.

Per la prima volta, lo spazio culturale di Meraki Testa dell’Acqua apre le porte alla stand up comedy con una serata dedicata alla comicità dal vivo, all’ironia e alla condivisione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, con inizio alle ore 21:00, presso la sede di Meraki a Testa dell’Acqua, frazione collinare di Noto. Ospite della serata sarà il comedian Pippo Ricciardi, tra le voci più originali e riconoscibili della nuova scena italiana della stand up comedy. (L’Eco di Bergamo)

Comico, autore e improvvisatore, Ricciardi porta in scena uno stile diretto, surreale e contemporaneo, costruito attraverso anni di esperienza tra teatri, comedy club e festival in tutta Italia. Formatosi all’Atelier di Teatro Fisico di Philip Radice a Torino, è fondatore del collettivo “Comici in Piedi” ed è attivo nel panorama nazionale della comicità live dal 2012. (redcircus2019.wordpress.com)

Pippo dice di se stesso ‘(Sono un) Un comedian, autore, improvvisatore ma il mio sogno è fare la showgirl. O il flaffer per le donne’.

La serata rappresenta un nuovo passo nel percorso culturale di Meraki Testa dell’Acqua, realtà associativa impegnata nella promozione di eventi artistici, sociali e culturali capaci di creare occasioni di incontro e partecipazione per il territorio.

L’ingresso prevede un contributo responsabile con tessera associativa annuale di 5 euro. L’evento si svolgerà presso la saletta interna dell’associazione.

Un’occasione speciale per vivere una serata diversa tra risate, satira e comicità dal vivo, nel cuore della campagna netina.

Per informazioni e prenotazioni:

meraki.testadellacqua@gmail.com

Per conoscere meglio l’artista:

Pippo Ricciardi – biografia artistica









Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Pippo Ricciardi

Link: https://www.facebook.com/events/1292765502400108

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