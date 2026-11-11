Agevolazioni per le giovani imprese dell'Isola

C’è tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 23 novembre 2026 per candidarsi a SI-SHUB (Sud Innovation Sicily Hub), il programma di accelerazione d’impresa che mette a disposizione servizi e voucher per le realtà innovative del territorio. La Regione Siciliana ha infatti disposto una proroga di due settimane rispetto alla scadenza originaria, inizialmente fissata per il 9 novembre, offrendo un’ulteriore finestra temporale alle imprese dell’Isola.

L’Avviso Open Innovation Sicilia

Il progetto, finanziato dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive nell’ambito dell’Avviso “Open Innovation Sicilia” (a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027), prevede un investimento complessivo di 990 mila euro, sostenuto da un contributo pubblico di 855 mila euro. A promuoverlo è l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta dalla catanese Wave S.r.l. (società capofila) e da LifeGate Way, la società benefit del gruppo LifeGate specializzata nell’innovazione sostenibile, con il supporto di Sud Innovation APS come partner esterno.

I vantaggi per le imprese selezionate

Il bando punta a selezionare fino a dieci imprese innovative (non è obbligatoria l’iscrizione al registro speciale delle startup) con sede legale o operativa in Sicilia, oppure pronte ad aprirla prima dell’avvio delle attività.

Il percorso formativo e di accompagnamento avrà una durata di dodici mesi e si svolgerà in modalità mista, sia online sia presso la sede dell’hub a Messina. Le realtà ammesse beneficeranno di:

Servizi di accelerazione specialistica (mentorship individuale, formazione, assessment tecnologico ed ESG, sviluppo del Modello Minimo di Prodotto e preparazione al fundraising) per un valore superiore a 40 mila euro a impresa.

Un voucher finale in regime de minimis fino a 31 mila euro per coprire le spese di consulenza specialistica, marketing, internazionalizzazione e proprietà industriale, da rendicontare entro sei mesi dalla conclusione del programma.

“La proroga rappresenta un’ulteriore opportunità per tutte quelle realtà imprenditoriali che stanno valutando di intraprendere un percorso strutturato di crescita”, spiega Stefano Alexander Martini, Senior Project & Deal Flow Manager di LifeGate Way. “Vogliamo che questa occasione possa raggiungere il maggior numero possibile di startup siciliane, perché siamo convinti che sul territorio esista un patrimonio di idee, competenze e capacità imprenditoriali che merita di essere valorizzato. SI-SHUB offre la possibilità di entrare in relazione con professionisti, aziende e investitori, superando uno degli ostacoli che spesso limita lo sviluppo delle giovani imprese del Mezzogiorno”.

Chi può presentare la domanda

La partecipazione al programma è interamente gratuita. Possono candidarsi le micro, piccole e medie imprese già costituite da meno di cinque anni che dimostrino di fare innovazione documentabile (tramite brevetti, personale qualificato o spese in ricerca e sviluppo). I progetti presentati devono rientrare in uno dei sette ambiti della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3):

Economia del mare Agroalimentare Energia Scienze della vita Ambiente ed economia circolare Smart cities Turismo e cultura

Le startup interessate possono presentare la propria candidatura esclusivamente per via telematica compilando il modulo online sul sito ufficiale dell’iniziativa, all’indirizzo www.sudinnovationsicily.it, entro il nuovo termine perentorio del 23 novembre. La graduatoria finale delle imprese ammesse sarà pubblicata entro il 4 dicembre 2026.