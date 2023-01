Che futuro per i libri? Se ne parla a Palermo

Stati Generali delle Librerie: l’appuntamento è a Palermo per il mondo della cultura il prossimo 23 gennaio alle 10, alla Camera di Commercio di via Emerico Amari. L’evento è organizzato da Ali Confcommercio Palermo, l’associazione dei librai presieduta da Nicola Macaione, dal titolo: “Il futuro delle librerie tra innovazione e rigenerazione urbana”.

Un momento di confronto per il settore editoriale

Gli Stati Generali delle Librerie saranno un momento di confronto a 360 gradi tra tutte le componenti che ruotano attorno al mondo dei libri, compresi gli operatori del settore scolastico: dalle case editrici ai distributori, dagli scrittori agli editor, dai tipografi ai rilegatori e tutti i soggetti che promuovono i libri con manifestazioni-evento come “Una Marina di Libri” e “La Via dei Librai” o realtà come la “Strada degli Scrittori”, “Letterature migranti” e “Illustramente”, oltre alle associazioni bibliofile.

L’idea è quella di inquadrare le principali difficoltà di un settore che già da anni versa in grave crisi e di individuare, insieme alle istituzioni e a tutta la comunità che ha a cuore il futuro del libro, le soluzioni migliori per fare sistema e fronteggiare le sfide future.

I lavori saranno introdotti dal presidente nazionale dell’Ali, Paolo Ambrosini, e dalla presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio. Hanno già dato la loro adesione al dibattito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella e quello all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta.

A moderare il dibattito sarà Nicola Macaione, storico libraio della città di Palermo. Previsti gli interventi di Margherita Perez, direttrice Biblioteca regionale; Eliana Calandra, consulente del sindaco per la valorizzazione del sistema bibliotecario; Davide Camarrone, direttore artistico “Festival delle Letterature Migranti”; Felice Cavallaro, presidente “Strada degli Scrittori”; Giuseppe Veniero, presidente CCN Piazza Marina e dintorni; Maria Giambruno, direttore esecutivo “Una Marina di libri”; Giovanna Analdi, presidente associazione “Cassaro Alto”; Giulio Pirrotta, responsabile “Via dei Librai”; Ottavio Navarra, presidente Adesi; Salvatore Granata, presidente Ase; Rosanna Maranto, direttore artistico di Illustramente.