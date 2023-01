Editori, scrittori e librai a confronto alla Camera di Commercio di Palermo

Si sono tenuti questa mattina a Palermo, nella sede della Camera di Commercio, gli “Stati Generali delle Librerie”. L’incontro è stato organizzato

da Ali Confcommercio Palermo, l’associazione dei librai presieduta dal libraio palermitano Nicola Macaione. Tema dell’incontro “Il futuro delle librerie tra innovazione e rigenerazione urbana”: un momento di confronto a 360 gradi tra tutte le componenti che ruotano attorno al mondo dei libri, compresi gli operatori del settore scolastico.

Ambrosini, “in Italia si legge troppo poco”

Per Paolo Ambrosini (presidente nazionale di Ali), si deve riflettere sui dati di lettura in Italia, dati scoraggianti che portano il nostro paese in fondo alle classifiche. All’incontro hanno partecipato Giampiero Cannella e Maurizio Carta, assessori del Comune di Palermo.

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, ha lanciato la provocazione di far divenire “Palermo la capitale del libro” in Italia. Agli Stati generali delle librerie hanno partecipato giornalisti, scrittori, editori come Margherita Perez, Eliana Calandra, Davide Camarrone, Felice Cavallaro, Giuseppe Veniero, Maria Giambruno, Giovanna Analdi, Giulio Pirrotta, Ottavio Navarra, Salvatore Granata, Rosanna Maranto.