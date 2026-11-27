La piena attuazione dell’articolo 37 dello Statuto siciliano garantirebbe alle casse regionali un’entrata stabile pari a diversi miliardi di euro l’anno. Risorse che deriverebbero dal riconoscimento alla Sicilia della quota di gettito fiscale generata dalle attività produttive delle imprese che, pur operando nell’Isola, hanno la propria sede centrale fuori dal territorio regionale. Una disponibilità finanziaria strutturale che potrebbe incidere significativamente sulla capacità della Regione di programmare investimenti, rafforzare i servizi pubblici e sostenere le politiche di sviluppo e occupazione.

Su questo tema la Cisl Sicilia ha promosso oggi un’iniziativa nella Sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana, nel corso della quale è stato presentato il Manifesto per la piena attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, insieme a un documento di approfondimento che ricostruisce il quadro storico, istituzionale e finanziario della questione e individua le principali direttrici di intervento. All’incontro sono intervenuti l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino; il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Alvano; il presidente di Asael, Matteo Cocchiara; il direttore del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche dell’Università Kore, Raffaele Scuderi; Riccardo Compagnino, esperto di contabilità pubblica; e Angelo Grasso, direttore generale di Confindustria Siracusa. Ha moderato i lavori Alfredo Pecoraro, giornalista Ansa e presidente dell’Associazione siciliana della stampa parlamentare.

L’articolo 37 stabilisce che, per le imprese industriali e commerciali con sede centrale fuori dalla Sicilia ma con stabilimenti nell’Isola, la quota di reddito prodotta in Sicilia debba concorrere alle entrate della Regione. Un principio preciso: la ricchezza generata in un territorio deve produrre un corrispondente ritorno fiscale per quel territorio. Una previsione che affonda le proprie radici nell’impianto originario dello Statuto e che, nonostante l’emanazione nel 2005 del decreto legislativo n. 241, contenente le relative norme di attuazione, non ha ancora trovato una piena e coerente applicazione nell’ambito dell’autonomia finanziaria siciliana. “Non si tratta di una rivendicazione finanziaria fine a se stessa – afferma Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia – ma di una questione che investe direttamente il futuro dell’Isola. La disponibilità di queste risorse consentirebbe alla Regione di rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture, nella sanità, nella scuola, nei servizi pubblici e sociali, nel sostegno ai Comuni e alle imprese. Significherebbe anche poter sostenere maggiormente il lavoro, creare nuove opportunità occupazionali, valorizzare le competenze e contrastare la fuga dei giovani dalla Sicilia”. Il sindacato confederale richiama inoltre un aspetto fondamentale del dibattito sull’autonomia: il rapporto tra funzioni, responsabilità e risorse. Nel corso degli ultimi decenni alla Regione Siciliana sono state attribuite competenze e funzioni che in altre parti d’Italia continuano a essere esercitate dallo Stato.

A questo ampliamento delle responsabilità non è sempre corrisposta una coerente evoluzione dell’autonomia finanziaria. “È proprio in questo squilibrio – aggiunge La Piana – che si inserisce la necessità di dare piena concretezza alle prerogative statutarie. La proposta della Cisl non si limita a denunciare le opportunità mancate. Con il Manifesto intendiamo promuovere un percorso istituzionale e normativo capace di rendere effettiva l’applicazione dell’articolo 37, attraverso il confronto tra la Regione e il Governo nazionale, la verifica delle modalità di attribuzione del gettito Ires maturato in Sicilia dai contribuenti con sede legale fuori dall’Isola e la definizione degli strumenti amministrativi e finanziari necessari”. La Cisl aveva già proposto, il 27 febbraio 2025, l’avvio di un iter legislativo finalizzato a rendere effettivo il versamento alla Regione delle quote di gettito Ires riferibili all’attività produttiva svolta in Sicilia. In quella direzione il Governo regionale aveva manifestato la volontà di avviare un confronto con il Governo nazionale, ma, secondo il sindacato, non si sono ancora registrati sviluppi significativi. Anche la previsione dell’articolo 11 proposta dal governo regionale nel Ddl sulla manovra finanziaria, secondo la Cisl Sicilia, pur essendo interessante perché riaccende i riflettori su questo tema, ha l’evidente limite di lasciare alla discrezionalità delle aziende la facoltà di versare il tributo nelle casse dell’isola, non istituendo dunque un’entrata stabile su cui fare affidamento.

“La nostra iniziativa vuole aprire una fase nuova – sottolinea il segretario generale della Cisl Sicilia – finalizzata non soltanto al riconoscimento di un diritto previsto dallo Statuto, ma a porre le basi affinché possa essere concretamente esercitato. Servono un confronto istituzionale serio, un percorso definito, responsabilità chiare e tempi certi. È necessario passare dalle previsioni statutarie alla loro effettiva applicazione, dando alla Sicilia gli strumenti finanziari che le spettano”. Il Manifesto viene rivolto a tutte le forze politiche e istituzionali, alle organizzazioni imprenditoriali e sociali, alle associazioni, agli ordini professionali e ai cittadini siciliani. L’obiettivo è promuovere un’adesione ampia e trasversale, nella consapevolezza che la piena attuazione dell’articolo 37 rappresenta una questione che riguarda l’intera comunità regionale e le prospettive di sviluppo della Sicilia.

Chiunque può aderire al Manifesto

Sul sito della Cisl Sicilia è inoltre disponibile una sezione dedicata, con documenti e approfondimenti, consultabile all’indirizzo:

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