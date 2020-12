Intervento dei carabinieri della stazione Crispi

I carabinieri della Stazione di Palermo Crispi nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio, volto anche alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato per furto aggravato G.G. 36enne e G.A. 32enne entrambi palermitani.

I militari in via Damiani Almeyda hanno notato i due uomini aggirarsi in modo sospetto tra le autovetture posteggiate, hanno deciso quindi di identificarli e trovando il 32enne con le mani e gli indumenti sporchi di olio motore e polvere.

Una rapida ricognizione ha permesso poi ai Carabinieri di rinvenire nelle vicinanze un’autovettura sollevata da un crick e a pochi metri di distanza una vettura in uso ai due all’interno della quale, a seguito di perquisizione, sono stati recuperati e sequestrati un seghetto elettrico, un flex alimentato a batteria, 2 catalizzatori e vari attrezzi da scasso.

I due arrestati su disposizione della Procura sono stati tradotti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, ieri mattina il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.