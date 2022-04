Sono stati intercettati dagli agenti della Polfer a Palermo

A Palermo identificati e denunciati alla stazione ferroviaria due cittadini extracomunitari, segnalati all’autorità giudiziaria in quanto clandestini. L’accusa nei loro confronti è di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale e ai quali è stato notificato il decreto di espulsione.

Il bilancio complessivo

Due indagati, 552 persone controllate, 258 bagagli ispezionati, una sanzione elevata, 53 operatori Polfer impegnati in 51 stazioni della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal compartimento Polfer per la Sicilia durante la quarta giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal servizio polizia ferroviaria in questi giorni.

Incrementare livello di sicurezza

Gli agenti Polfer, con l’ausilio delle unità cinofile delle questure di Palermo e Catania, hanno effettuato i controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni ed in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario. L’operazione straordinaria si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer che ha dislocato le pattuglie, equipaggiate con metal detector e palmari, secondo il flusso dei passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili.

I risultati di una recente attività

La Polfer periodicamente mette in campo iniziative di controllo straordinario del genere. L’ultima si è conclusa appena qualche giorno fa con due arresti, 6 indagati, 3.608 persone controllate, 41 treni presenziati, 50 veicoli ispezionati e 344 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E’ questo il bilancio delle principali attività di controllo, nel periodo dall’11 al 18 aprile scorsi della polizia ferroviaria in tutta la Sicilia che ha rafforzato i servizi di vigilanza in previsione di un aumento del flusso dei viaggiatori da e verso le città d’arte e i principali siti turistici della regione durante le festività pasquali. Inoltre, lo scorso 13 aprile si è svolta la IV operazione “Rail safe day” dedicata, a livello nazionale, a prevenire e contrastare i comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti.