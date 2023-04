Craxi, “Sicilia ha centralità Mediterranea oltre la crisi migratoria”

Maria Paola Scaletta

24/04/2023

“Adesso la Sicilia ha un ruolo centrale nelle scelte di politica estera del governo nazionale”, lo sostiene Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Craxi, eletta nel collegio uninominale Sicilia III alle scorse elezioni legislative, ha partecipato alla Convention di Forza Italia a Palermo, organizzata dal gruppo parlamentare degli azzurri all’Ars.

“La centralità della Sicilia nel Mediterraneo – ha detto la Senatrice – non deve essere legata soltanto alle criticità che stiamo vivendo con la pressione migratoria. La nostra politica punta a far sì che per questa isola possa finalmente sfruttare la sua posizione geostrategica nel cuore del Mare Nostrum e che questa diventi un’opportunità concreta di sviluppo economico e sociale”.