Nel corso dello spettacolo “Meglio Stasera!” andato in scena al Teatro di Verdura di Palermo, Stefano De Martino ha aperto la serata con un commosso omaggio a Paolo Borsellino, il magistrato simbolo della lotta alla mafia ucciso nella strage di Via D’Amelio. Di fronte a un teatro gremito, De Martino ha ricordato il valore del coraggio, citando le parole dello stesso Borsellino: “La paura è umana, ma bisogna combatterla con il coraggio”. Il conduttore ha intrecciato la memoria civile con un ricordo personale, raccontando di quando, da bambino, scelse la danza anziché il calcio, sfidando pregiudizi e insicurezze. “Il coraggio è una paura superata”, ha affermato, ricevendo un applauso caloroso dal pubblico.

Meglio Stasera! Il tour estivo tra ironia e riflessione

Lo spettacolo “Meglio Stasera – Summer Tour” è un one-man show ibrido che mescola monologhi, danza, musica dal vivo, gag e improvvisazione, con la partecipazione della Disperata Erotica Band e le coreografie firmate da Andrea Larossa. Il titolo riprende una frase che richiama la leggerezza tipica della comicità italiana, ma il contenuto si arricchisce di spunti autobiografici e riferimenti profondi alla realtà sociale e personale. Ideato da Stefano De Martino insieme a Riccardo Cassini, il tour tocca alcune tra le più importanti location italiane all’aperto, con date in teatri storici, arene estive e piazze. Lo show rappresenta l’evoluzione artistica di De Martino, che ha saputo trasformare un passato da ballerino in una carriera televisiva e teatrale sempre più completa.

Chi è Stefano De Martino: da Amici alla TV generalista

Originario di Torre Annunziata, classe 1989, Stefano De Martino si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando nel 2009 ad “Amici di Maria De Filippi”, dove ha conquistato il pubblico con il suo talento nella danza. Dopo l’esperienza nel talent, ha lavorato come ballerino professionista e coreografo, affermandosi nel panorama dello spettacolo italiano. A partire dal 2016, ha intrapreso con successo il percorso di conduttore televisivo, diventando uno dei volti di punta di RAI 2, dove ha guidato format come “Stasera tutto è possibile” e altri programmi di intrattenimento in prima serata. Apprezzato per lo stile sobrio e l’ironia elegante, De Martino ha saputo costruire una figura professionale poliedrica, capace di passare con naturalezza dalla leggerezza del varietà alla riflessione civile.

Produzione e collaborazioni artistiche

Il tour “Meglio Stasera” è prodotto da Agave Spettacoli (Andrea Randazzo), Arts Promotion (Mario Russo) e Savà Produzioni Creative. Il progetto artistico ha consolidato la collaborazione tra De Martino e figure di riferimento del panorama teatrale e musicale nazionale, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente, pensata per unire intrattenimento e contenuto. L’omaggio a Borsellino, inserito nel cuore dello spettacolo, ha rafforzato il senso di memoria collettiva e il legame tra arte e impegno civile, confermando la volontà dell’artista di parlare a un pubblico ampio, con rispetto e profondità.