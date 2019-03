E’ stata rinviata la seduta della commissione Bilancio dell’Ars con all’ordine del giorno il disegno di legge ‘collegato’. Assente per impegni istituzionali l’assessore all’Economia Gaetano Armao e scoppia la polemica lanciata dalle opposizioni

“L’assessore Gaetano Armao non scopre certamente oggi di essere stato invitato a Bucarest a partecipare al summit del Comitato delle Regioni. Non comprendiamo pertanto come mai non abbia comunicato preventivamente alla Commissione Bilancio la propria impossibilità nel partecipare alla seduta odierna. L’assenza di Armao, è l’ennesima dimostrazione di mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento che oggi doveva riunirsi per discutere il collegato e che invece si trova a rinviare ancora alla prossima settimana” dicono i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars componenti della Commissione Bilancio Luigi Sunseri, Sergio Tancredi e Stefano Zito, a proposito del rinvio della Commissione per l’assenza dell’assessore regionale all’economia Gaetano Armao.

“L’atteggiamento di Armao – spiegano i deputati – conferma una superficialità e una mancanza di rispetto verso l’assemblea che sono incomprensibili. Un atteggiamento che peraltro rallenta i lavori di un’Assemblea – concludono – che lavora troppo poco”.

Critico anche il Pd “L’Ars è paralizzata in un’interminabile esame del disegno di legge ‘collegato’ alla finanziaria scandito dal consueto balletto dei rinvii dovuti agli scontri interni alla maggioranza ed all’assenza del governo. Restano intanto ferme al palo riforme importanti, indispensabili per lo sviluppo della Sicilia come quella del Turismo” sostiene Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars a margine della commissione Bilancio ancora una volta rinviata con un nulla di fatto a martedì prossimo.

“Siamo sempre stati contrari al ‘collegato’ che rischia di diventare un mero elenco di norme di spesa clientelari per oltre 15 milioni di euro. È iniquo – aggiunge – che dopo aver tagliato risorse in finanziaria ai soggetti più deboli, al sociale, alla Cultura ed al lavoro adesso il governo Musumeci proponga finanziamenti a pochi privilegiati Chiediamo al presidente dell’Ars Miccichè – conclude Lupo – di convocare la conferenza dei capigruppo per sbloccare l’iter di alcuni importanti disegni di legge che attendono di essere discussi”.