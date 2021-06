La campagna antincendio resta al palo, non ci sono i soldi per pagare i Forestali e quando arriva all’Ars la norma con le variazioni di bilancio per reperirli manca la maggioranza per trattare l’argomento. E’ successo ieri pomeriggio a sala d’Ercole ed è accaduto in piena stagione degli incendi.

Attaccano i 5 stelle

“Quando è arrivato in aula il disegno di legge sulle variazioni di bilancio per i Forestali ma la Lega e gran parte della maggioranza che sostiene il governo non erano in Aula per approvarlo. I siciliani hanno dapprima subito gli errori di Musumeci per l’individuazione delle somme, ma anche quando il governo regionale prova in ritardo a mettere una pezza, le leggi non passano perché mancano i numeri. Anche in questo caso a pagare sono sempre i siciliani” denunciano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars a margine della seduta a Sala d’Ercole.

Duro anche il capogruppo del Pd

“L’assenza in aula dei deputati della maggioranza e dello stesso presidente Musumeci ha impedito che si votasse la legge a sostegno del settore forestale per mancanza di numero legale” gli fa eco il capogruppo Pd Giuseppe Lupo.

“E’ un ulteriore conferma della irresponsabilità di un governo che invece di risolvere i problemi li crea. Avevamo detto, durante l’esame della legge finanziaria, che la copertura prevista dal governo con Fondi europei era incerta ed avrebbe pregiudicato il sostegno al settore ed alla campagna antincendio, ma il governo ha preferito l’arroganza al buon senso”.

E intanto resta da ripianare un nuovo buco da 70 milioni

“Ancora non abbiamo notizie su come il governo intende ripianare il buco dei 70 milioni di euro mancanti al settore forestale. Musumeci ascolti l’allarme lanciato dai sindacati – ha aggiunto Lupo – e chiarisca come pensa di reperire i 14 milioni di euro da destinare ai Consorzi di Bonifica per garantire la campagna irrigua”.