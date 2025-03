Il dissalatore di Trapani resta senza le previste autorizzazioni e non sarà pronto per L’estate lasciando il territorio senza il necessario apporto idrico in emergenza.

E’ la tesi della deputata 5 stelle Cristina Ciminnisi ma sul tema è botta e risposta con il governo della Regione

Le parole della deputata

“La propaganda del Presidente della Regione, come le bugie, ha le gambe corte. Schifani continua a prendere in giro i trapanesi, promettendo soluzioni che sa benissimo essere di difficile realizzazione. Aver prospettato tempi brevi per la riattivazione del dissalatore di Trapani, che insiste in un’area di riserva naturale, senza aver tenuto conto delle prevedibili criticità ambientali, è stata una grossolana sottovalutazione. Non vorrei che ora si tenti di scaricare le responsabilità sui vincoli ambientali invece di ammettere l’incapacità della Regione di trovare soluzioni vere e praticabili” dice la deputata regionale trapanese criticando senza mezzi termini il Governo regionale, dopo il recente Decreto Commissariale, che dà il via libera al dissalatore di Porto Empedocle ma lascia quello di Trapani bloccato in un limbo amministrativo burocratico per la mancanza di alcuni pareri.

L’attacco al Presidente della Regione

“Schifani – continua Ciminnisi – sapeva perfettamente che riattivare l’impianto nell’area protetta avrebbe richiesto approfondite valutazioni tecniche e ambientali e che probabilmente l’iter avrebbe potuto subire inevitabili rallentamenti. Eppure, per mesi, ha continuato a spacciare questa ipotesi come soluzione immediata, illudendo i siciliani di risolvere la crisi idrica con i dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle entro il 2025. Già il primo dato sulla produzione di litri dissalati per secondo di tutti e tre gli impianti, anche a pieno regime, ha reso chiaro che la loro portata sarebbe stata comunque insufficiente”.

Già iniziati i razionamenti dell’acqua potabile

“Nel frattempo – conclude Ciminnisi – nella consapevolezza che una nuova crisi idrica è già alle porte, sono partiti i razionamenti di acqua potabile e decine di milioni di euro che si sarebbero potuti utilizzare per interventi più immediati sulle reti idriche colabrodo sono stati totalmente ipotecati dall’ipotesi dissalatori. I nostri dubbi, ampiamente anticipati, si stanno dimostrando, purtroppo, fondati. A pagare saranno i cittadini trapanesi che saranno costretti a un’altra estate di rubinetti a secco, bidoni e autobotti. È una farsa”.

La replica del governo regionale

In merito alle dichiarazioni sullo stop al dissalatore di Trapani dovuto alla mancanza di pareri, Palazzo d’Orléans precisa che la Regione monitora costantemente l’operato del Commissario nazionale per l’emergenza idrica, che ha in carico la realizzazione dei tre impianti in Sicilia.

Domani, venerdì 28, arrivano le autorizzazioni

L’iter amministrativo per quello di Trapani è in corso e già per venerdì 28 marzo è in programma il rilascio del parere da parte della Commissione tecnica specialistica regionale, mentre per mercoledì 2 aprile il Commissario Dell’Acqua prevede di chiudere il procedimento amministrativo con l’approvazione definitiva del progetto e l’affidamento delle opere.

La Regione pertanto respinge qualsiasi accusa di inerzia o ritardi, ribadendo il proprio impegno per affrontare l’emergenza idrica con soluzioni strutturali ed efficaci.