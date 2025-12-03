Da oggi entrano nel sistema di distribuzione idrica dell’Amap 100 litri al secondo di acqua proveniente dalla sorgente Presidiana trattata dal primo modulo di potabilizzazione consegnato dall’impresa Acciona. Si tratta di un passaggio intermedio, previsto in fase di appalto, che consentirà di immettere la suddetta portata idrica nel circuito a servizio dell’acquedotto Presidiana e delle utenze del Comune di Cefalù. L’opera, nella sua completezza, è previsto che venga ultimata nel primo semestre del 2026 e consentirà a regime di usufruire di ulteriori 400 litri al secondo.

Lagalla: “Grazie al lavoro di Amap”

“Un risultato- dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – reso possibile grazie al lavoro portato avanti da Amap, che in questi mesi ha intensificato ogni sforzo per aumentare la disponibilità di acqua in rete. L’immissione dei 100 litri al secondo provenienti dal potabilizzatore di Presidiana, insieme ai 250 litri al secondo derivanti dall’attivazione dei nuovi pozzi, dimostra come l’azienda stia adottando una strategia articolata e di lungo respiro per affrontare la crisi idrica”.

Sciortino: “Passaggio fondamentale”

“Un passaggio fondamentale – sottolinea Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap – perché consente di diminuire i prelievi dai bacini in un momento di persistente carenza di risorsa idrica. Come assicurato al sindaco metropolitano Lagalla e alla Cabina di Regia della Regione Siciliana l’intento di Amap è quello di utilizzare risorse alternative alle attuali fonti di approvvigionamento per svincolare almeno una parte della distribuzione idrica dall’incognita delle piogge, il fattore di rischio che ha determinato nelle ultime tre stagioni una vera e propria emergenza. Nell’ultimo anno Amap ha fatto registrare risultati apprezzabili sul fronte del contenimento dei consumi diretti mediante il razionamento nei vari distretti di Palermo a turni di un solo giorno a settimana e anche grazie all’apporto dei nuovi pozzi attivati con il supporto finanziario della Regione Siciliana. Si tratta di una contrazione di 650.000 metri cubi al mese, un risparmio di quasi 8 milioni di metri cubi complessivi nel periodo ottobre 2024/settembre 2025. Adesso i 100 litri al secondo immessi in rete attraverso l’impianto di Presidiana si aggiungono ai 250 litri al secondo provenienti dall’attivazione dei nuovi pozzi. Interventi multipli e sistemici per contrastare una crisi che sempre di più appare di lungo termine”.

Stop al piano di razionamento per Natale e Capodanno

Intanto, sempre su indicazione del sindaco Lagalla, Amap rimodulerà il piano di razionamento idrico a Palermo durante il periodo delle festività natalizie. Un primo provvedimento riguarderà la sospensione del razionamento dal giorno 22 dicembre al giorno 27 dicembre; analoga misura sarà attivata dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio 2026.

“La sospensione del razionamento idrico – sottolinea Lagalla – rappresenta un gesto concreto di attenzione verso i cittadini in un periodo, quello delle festività, che deve poter essere vissuto con serenità e senza ulteriori disagi. Abbiamo ritenuto doveroso garantire continuità nel servizio idrico in giorni particolarmente significativi per famiglie, attività commerciali e strutture ricettive della città”.