L’Assemblea regionale siciliana da uno ‘scappellotto’ al governo. Dopo aver approvato a tempo record la norma sui forestali, approva anche u ordine del giorno che, invee, impegna il governo della Regione a ritirare l’avviso per la realizzazione di due termovalorizzatori (o termoutilizzatori come li chiama Musumeci) e di fatto a bloccare il processo per la loro realizzazione. In realtà l’ordine del giorno che impegna il Governo regionale a ritirare l’avviso per i due impianti, è stato approvato solo come raccomandazione e c’è da aspettarsi che il governo non lo tenga in nessun conto

L’attacco di Barbagallo

“Il tema dei rifiuti in questa legislatura non ha avuto le risposte che il problema meritava. Di certo per quanto riguarda il costo della tariffa continuano a esserci gravi sperequazioni da una parte all’altra della Sicilia” ha sostenuto in aula il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo,.

“Il porta a porta andrebbe superato per i numeri che sta assumendo, anche nella gestione andrebbe superato perché certamente sta contribuendo a ingrassare le file della criminalità organizzata piuttosto che garantire l’economicità della spesa. Il Partito Democratico inoltre ritiene inopportuno oltre che illegittimo l’avviso pubblico del Governo per la realizzazione di due termovalorizzatori”.

Secondo il segretario regionale del PD, “questo avviso è inopportuno perché arriva fuori tempo massimo, al quarto anno di legislatura e – prosegue – illegittimo perché non previsto dal piano rifiuti e perché comunque senza la previsione del piano rifiuti occorre, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 9, il parere delle provincie, dei comuni, delle Srr e successivo decreto del presidente della Regione”.

Un tema, come ribadito anche in aula, non affrontato adeguatamente dal Governo regionale in questi quattro anni: “ci ha sorpreso la delibera di giunta del primo aprile 2021 – aggiunge Barbagallo – con cui il commissario d acta ha individuato 7 nuovi impianti, anche questi giunti fuori tempo massimo. E per i quali, anzi, il 10 giugno scorso viene intimato alle Srr di provvedere anche alla copertura finanziaria per la progettazione degli impianti pubblici. Abbiamo da ridire anche sulle 7 localizzazioni, alcune delle quali – conclude – assolutamente incoerenti con gli strumenti urbanistici generali, tra cui quello di Pantano D’Arci”.

Piano da rifare secondo Trizzino

E sul tema l’opposizione è tutta sulla stessa linea “Inceneritori? Non erano in alcun modo contemplati nel piano rifiuti: il governo revochi l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione di questi impianti” è scritto nell’ordine del giorno del M5S e del Pd.

“Musumeci- dice il deputato M5S Giampiero Trizzino, primo firmatario dell’odg – non può calarli così dall’alto. Non si può giocare con le leggi, ci sono delle regole da rispettare. Se vuole costruire inceneritori al posto delle discariche, deve riscrivere daccapo il piano dei rifiuti, sottoporlo nuovamente al Parlamento e soltanto dopo che tutto l’iter sarà concluso potrà presentare il bando per i termovalorizzatori”.

Intanto passa la legge sui Forestali

Nella seduta di ieri l’Ars ha approvato anche la norma sui forestali che assicura la campagna antincendio 2021 anche se con un certo ritardo. Trovati 64 milioni di euro per far lavorare gli stagionali. La norma è stata scritta in fretta e furia e presentata dieci giorni fa. I soldi, ironia della sorte, vengono dal reimpiego di risorse che erano state destinate ad altro ma attraverso articoli della finanziaria impugnati da Roma.

Antincendio garantito col sì dell’opposizione

Ma anche qui le opposizioni attaccano “Grazie al voto favorevole dei deputati del PD l’Ars ha approvato il disegno di legge ‘Disposizioni per il settore della forestazione’, per la tutela dell’ambiente ed in particolare dei nostri boschi. Senza la presenza del PD la legge non sarebbe stata approvata per mancanza del numero legale. Oltretutto neppure il presidente Musumeci era in aula, evidentemente per lui l’ambiente non è una priorità” dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.