Sabato 28 settembre 2024, alle ore 9:30, presso l’Hotel Villa D’Amato di Palermo (via Messina Marine n.180), si terrà una tavola rotonda dedicata al tema “Stop al Vandalismo”, patrocinata dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario (DLF) di Palermo.

Autorità presenti

L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e del mondo business. Interverranno il sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, la deputata Teresa Piccione, vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo, Francesca Caradonna, Direttore Trenitalia Sardegna e Responsabile Commerciale Sicilia, il Prefetto Santi Giuffrè, la Dirigente MIUR Daniela Crimi e Padre A. Garau della Parrocchia S. Paolo di Palermo.

Apertura e chiusura dei lavori

L’introduzione sarà a cura di Michele Magistro, Presidente dell’Associazione DLF Palermo. La conclusione dei lavori sarà affidata a Gennaro Avagliano, Presidente nazionale dell’Associazione DLF.

Il vandalismo non solo un allarme “ferroviario”

Il vandalismo è un allarme generale, prova ne sono gli, ultimi episodi. Fra questi il danneggiamento a Caltavuturo della statua dedicata alle vittime della mafia. Qualcuno la scorsa in via Giovanni Falcone ha vandalizzato l’opera realizzata da Letizia Li Puma, dedicata alle vittime delle stragi di mafia di Capaci e di via D’Amelio. La denuncia è stata presentata dall’amministrazione comunale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Sindaco: l’azione di balordi “Purtroppo è l’azione giovani vandali che passano le loro giornate danneggiando la cosa pubblica. E’ successo anche nel parco giochi del Comune e adesso è toccato alla statua realizzata per ricordare le vittime della mafia. Il Comune farà di tutto per restaurare la statua”. Lo dice il sindaco di Caltavuturo Salvatore Di Carlo. “Spero che presto venga ripristinata l’integrità della scultura – dice il consigliere comunale ed ex sindaco Domenico Giannopolo – Il messaggio che deve passare è quello dell’antimafia e dei suoi simboli e non quello del vandalismo demolitorio”.

Like this: Like Loading...