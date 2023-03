Il sindaco di Altavilla rassicura: “Sarà rifatto l’asfalto”

Un appalto da quasi un milione e 400 mila euro ma la strada frana in diversi punti. E’ polemica ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, per le attuali condizioni della Regia Trazzera Marina di Granatelli. Strada meglio conosciuta come il prolungamento di via Loreto. L’ex sindaco Nino Parisi ha voluto elencato una serie infinita di problemi attorno a quest’area del paese oggetto di recente di un massicci intervento. Ed è proprio questo il punto: poco dopo la realizzazione di imponenti opere l’asfalto in diversi punti è franato. L’attuale sindaco Pino Virga ammette che il problema esiste ma rassicura: “La ditta effettuerà i lavori”.

L’appalto contestato

I lavori hanno riguardato la “realizzazione del canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale sul prolungamento della via Loreto”. L’importo complessivo dell’appalto complessivamente ha sfiorato 1,4 milioni di euro ed i lavori consegnati nel dicembre del 2019. L’ex sindaco avanza una serie di dubbi anzitutto sul quadro economico che in corso d’opera è mutato. Dei circa 700 mila euro di somme a disposizione del Comune “non sono rimaste che le briciole” ha detto Parisi. Questo per effetto di una perizia di variante e suppletiva in corso d’opera. “Come dire – sostiene Parisi -, fate pure il ribasso d’asta che volete che tanto alla fine prenderete più dello stesso importo a base d’asta”.

Disagi e “pessimi lavori”

Nel corso dei lavori chiaramente ci sono stati dei disagi ai residenti e alle attività economiche. Ed anche qualche intoppo legato agli espropri che è stato poi risolto. Parisi avanza tanti dubbi su vari passaggi, anche sulle procedure espropriative. Ma la questione vera è, a suo dire, “la pessima esecuzione dei lavori” con la strada che frana. Ci sarebbero stati dei rattoppi anche sulla limitrofa strada Costa grande e sulla stessa Regia trazzera. “Ancora adesso si trova in una situazione di totale pericolosità e degrado – sostiene l’ex sindaco – per le voragini e gli avvallamenti che si sono venuti a creare. Tutto questo ‘grazie’ alla pessima esecuzione dei lavori. Esattamente così per come è ridotto l’intero tragitto dove è stata collocata la tubazione e sovrapposto il manto stradale nella via Regia Trazzera Marina di Granatelli. Dubbi anche sulla posa in opera delle grate di raccoglimento delle acque piovane, poste da lato a lato nella strada. “I rumori molesti che emettono ad ogni passaggio di autoveicoli fungono ormai, giorno e notte, da colonna sonora per i residenti del posto”.

La replica: “L’asfalto sarà interamente rifatto”

Il sindaco Virga anzitutto evidenza l’importanza strategica dell’opera. “Con questi lavori si vanno a regimentare le acque piovane – premette – che prima allagavano il paese. Si sono effettivamente verificati dei cedimenti del manto stradale. Stiamo interloquendo con la ditta serenamente e non c’è alcun problema. Si è messa a disposizione per effettuare la realizzazione dell’asfalto dell’intera strada prima dell’estate e già hanno fatto una prima riparazione. A me interessa risolvere i problemi, le polemiche o la smania di visibilità li lascio ad altri perché non mi interessano”.

Like this: Like Loading...