A causa di un allagamento per il maltempo è stato chiuso un tratto della statale 189 “della Valle dei Platani” in entrambe le direzioni, tra il km 7,900 e il km 8,200 in località Lercara Friddi in provincia di Palermo.

In azione personale Anas e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e ristabilire al più presto le normali condizioni di viabilità.

Il maltempo continua a imperversare sulla Sicilia come in molte altre aree del Paese. Piove ininterrottamente. Continua l’allarme relativo al torrente verdura nell’Agrigentino. Ieri c’è stata una parziale esondazione. Fiumi e dighe restano sorvegliati speciali

Notevoli i danni e i disagi già dalla notte di ieri e fino ad oggi ma non è ancora tempo di conta dei danni visto che l’emergenza è tutt’altro che finita (LEGGI QUI)

In zona a Costronovo di Sicilia due operai sono scomparsi mentre stavano effettuando lavori di manutenzione nella diga Fanaco.