In vista del “Triathlon Olimpico Città di Palermo”, che si terrà il 10 novembre 2024, il Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza speciale per regolare la circolazione veicolare e la sosta nelle aree coinvolte. L’evento sportivo, organizzato da EXTREMA ASD, interesserà diverse strade della città, per le quali sono state previste limitazioni temporanee al transito e la collocazione di segnaletica specifica.

Piazza Valdesi e Viale Regina Elena: chiusure e divieti dal 9 novembre

Piazza Valdesi sarà completamente interdetta al traffico dalle 7.30 del 9 novembre fino al termine della manifestazione, previsto per le 16.00 del 10 novembre, salvo ulteriori proroghe per consentire lo smontaggio delle strutture. Su Viale Regina Elena, i divieti di sosta con rimozione coatta coinvolgeranno entrambi i lati della carreggiata, con chiusure al transito veicolare che interesseranno il tratto compreso tra Piazza Valdesi e Via Teti.

Via Principe di Scalea e Viale Margherita di Savoia: modifiche temporanee

In Via Principe di Scalea, sarà installata segnaletica temporanea con l’obbligo di svolta a destra per reindirizzare il traffico su Viale Margherita di Savoia. Quest’ultima sarà chiusa dalle 7.00 del 10 novembre fino al termine della gara ciclistica, con l’utilizzo di transenne lungo la mezzeria per separare la carreggiata riservata alla competizione da quella aperta al traffico cittadino.

Le strade del Parco della Favorita: chiusure totali e presidi di sicurezza

Viale Ercole, Viale Diana e l’area interna al Parco della Favorita saranno completamente chiuse al transito veicolare il 10 novembre, salvo per i veicoli dei residenti e i mezzi autorizzati. Anche qui saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata dalle 00.00 alle 15.30. La Polizia Municipale e il personale dell’organizzazione presidieranno le aree critiche per garantire la sicurezza e fornire informazioni sugli itinerari alternativi.

Segnaletica temporanea e presidio continuo delle aree chiave

Lungo le strade coinvolte saranno installati segnali temporanei per indicare le deviazioni obbligatorie, i sensi vietati e l’impossibilità di accedere a determinate vie. In particolare, in Via Mater Dolorosa, Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio, saranno collocati cartelli che segnalano la chiusura temporanea della strada e la presenza di percorsi alternativi. Le intersezioni principali saranno costantemente presidiate da personale qualificato per agevolare la viabilità e garantire la sicurezza della gara.