“Esprimiamo la nostra solidarietà all’avvocato Corrado Sinatra, vittima di gravi episodi connessi allo svolgimento dell’attività difensiva.

Ogni forma di aggressione o intimidazione nei confronti del difensore è inaccettabile e contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento. Il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, è inviolabile e rappresenta un presidio essenziale dello Stato di diritto.

Siamo vicini a Corrado, colpire l’avvocato nell’esercizio delle proprie funzioni, così come assimilare professionista e cliente, significa ledere i valori stessi della giustizia e negare il suo stesso fondamento”. Lo dicono gli avvocati appartenenti all’associazione giuristi siciliani in merito alle minacce subite dall’avvocato Corrado Sinatra fuori dall’aula del tribunale da parte dei parenti delle vittime della strage di Monreale nel giorno dell’udienza preliminare. L’avvocato Sinatra difende uno dei giovani indagati.