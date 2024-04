L'ordinanza dell'ufficio Mobilità per la gara del 5 maggio

Sempre più vicina la Strapapà 2024, gara podistica in programma il prossimo 5 maggio. L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha diffuso una nuova ordinanza a parziale rettifica della 510 datata 24 aprile scorso, la numero 514. Diverse le vie e le piazze del centro del capoluogo siciliano interessate dalle kermesse.

Il percorso della Strapapà 2024

Ritrovo alle 10 – partenza un’ora dopo alle 11 – da piazza Castelnuovo. Il “serpentone” di podisti prosegue in via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma, piazza Luigi Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via delle Croci, piazza Francesco Crispi, via della Libertà, arrivo in piazza Castelnuovo.

L’ordinanza, divieti e strade chiuse

Questa l’ordinanza 514 che stabilisce divieti e chiusure quanto segue per il 5 maggio 2024 e fino a cessata esigenza, nelle sotto riportate vie e piazze. Nel dettaglio:

Partenza da piazza Castelnuovo compresa la carreggiata di collegamento Turati/Ruggiero Settimo: chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza;

Via Ruggiero Settimo: chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza;

Via Cavour (tratto compreso tra la Via Pignatelli Aragona e la Via R. Settimo/Piazza Verdi): chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza, con obbligo di svolta sinistra ai mezzi provenienti da Piazza Verdi e Via Volturno, con direzione Via Pignatelli Aragona;

Via Cavour (tratto compreso tra la Via R. Settimo e la Via Roma): chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza; Istituzione del divieto di sosta con rimozione Coatta in ambo i lati dalle mezzanotte del 5 maggio fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza;

Via Villaermosa (intero tratto), Via Bentivegna (tratto Villermosa/Roma), Via F. Guardione (Tratto Via Roma/Villaermosa), Via P.pe di Granatelli (tratto Wagner/Roma): Chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza; Istituzione del divieto di sosta con rimozione Coatta in ambo i lati dalla mezzanotte del 05/05/2024 fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza;

Via Roma tratto compreso tra la via Cavour e la Piazza L. Sturzo: chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza;

Piazza L. Sturzo, emiciclo di monte del tratto compreso tra la via Giuseppe Puglisi Bertolino e la Via Roma: chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza; Tratto compreso tra la via Domenico Scinà e la Via Roma (lato Monte): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalla mezzanotte del 5 maggio fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza.

Via Domenico Scinà (tratto compreso tra la Piazza L. Sturzo e Via Turati), Via Filippo Turati (intero tratto): chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza.

Viale della Libertà laterale di valle, Via Nicolò Gallo (tratto Daita/Libertà), Via Torrearsa (tratto Daita/Libertà), Via E. Albanese (tratto Simone Corleo/Libertà): Chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza; Istituzione del divieto di sosta con rimozione Coatta in ambo i lati dalla mezzanotte del 5 maggio fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza.

Piazza Crispi tratto compreso tra la corsia centrale e la laterale di valle: chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza;

Piazza Mordini tratto compreso tra la Carreggiata di Monte e la Carreggiata Centrale di Viale della Libertà: chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza; I veicoli provenienti da Via G. La Farina/Mordini avranno l’obbligo di svoltare a destra per la corsia laterale di monte di Viale Della Libertà;

Carreggiata di Monte di Viale della Libertà: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel lato destro dell’intero tratto dalla mezzanotte del 5 maggio fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza;

Viale della Libertà carreggiata centrale del tratto compreso tra la Piazza Francesco Crispi Mordini sino a Via Turati/Castelnuovo: chiusura al transito veicolare, dalle 10 fino a cessata esigenza;

Arrivo in Piazza Castelnuovo: gli attraversamenti Via Archimede/Siracusa e Via Mariano Stabile/piazza Marchese di Regalmici, saranno chiusi al transito veicolare solo al passaggio dei partecipanti.

Piazza Castelnuovo tratto Dante Libertà: chiusura della semicarreggiata direzione Via Turati, i veicoli provenienti da Via Dante all’intersezione con Piazza Castelnuovo avranno l’obbligo di svolta a sinistra per via XX Settembre.