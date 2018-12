Parla Struna, il difensore ormai ex Palermo appena ceduto negli stati uniti alla compagine Houston Dinamo: “Abbiamo trattato il rinnovo, però le mie aspettative non corrispondevano a quanto mi offriva il Palermo. La gestione però è stata perfetta, non abbiamo litigato. Mi sembrava più opportuno provare questa esperienza americana. Con Rino (Foschi, ndr) ci siamo stretti la mano, mi ha aiutato molto e lo rispetto tanto”.

Questo quanto dichiarato a Tuttomercatoweb. Il difensore ha poi proseguito con un augurio al Palermo: “Al Palermo auguro la Serie A. Ho tanti amici. Sono molto legato ai miei ex compagni di squadra, mi auguro che non facciano lo sbaglio che abbiamo commesso lo scorso anno”.

“Non ho mai trattato coi Galaxy, dovevo andare in vacanza a Los Angeles e quindi è uscita questa notizia. L’unica squadra a volermi oltre gli Houston era il New York City, ma mi ha convinto il progetto. A Palermo sono maturato molto, prima prendevo male i fischi, non uscivo nemmeno di casa. Poi è cambiata la testa, sono maturato e ho continuato sempre a lavorare”.