E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Di Cristina a Palermo una tredicenne rimasta coinvolta in un incidente a Lampedusa. Si tratta di una studentessa del liceo scientifico, travolta da un’auto all’uscita da scuola, in via Grecale.

Era in sella alla sua bicicletta elettrica stava uscendo dal parcheggio per immettersi sulla carreggiata, quando un automobilista l’ha investita. L’impatto è stato violentissimo, il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso ed è subito stato chiesto l’intervento del 118. All’arrivo dei sanitari, le condizioni della tredicenne sono subito state ritenute critiche.

E’ giunta l’ambulanza con medico rianimatore a bordo, la giovane è stata trasportata al Pte dell’isola ed è stata stata intubata. Viste le sue condizioni, è subito stato disposto il trasferimento all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove è stata trasportata tramite l’elisoccorso. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa del 118.

La tredicenne è stata ricoverata in terapia intensiva ed è in coma farmacologico, mentre sul luogo dell’incidente sono stati effettuati i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire le responsabilità. Le indagini sono in corso.

Una serie lunghissima di incidenti, quella registrata nelle ultime settimane in Sicilia. Soltanto nell’ultimo fine settimana, sono state tre le vittime sull’asfalto. Un bollettino tragico che riaccende ancora una volta i riflettori sull’allarme sicurezza.