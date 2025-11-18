Dramma in una scuola in Sicilia. Una studentessa di 17 anni si è lanciata dal primo piano di un istituto superiore di Acireale. Un gesto volontario, avvenuto sotto gli occhi dell’insegnante e dei compagni di classe.

La giovane, da quanto si è appreso, vive una situazione familiare di forte disagio legata a fattori culturali e di perenne contrasto con il padre di religione islamica che non accetta lo stile di vita occidentale adottato dalla ragazza.

La minore è stata soccorsa dal personale sanitario di un ambulanza del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi, avrebbe riscontrato solo un trauma toracico, ed è stata presa in carico dagli psicologi per una prima valutazione del caso.

Indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica e le ragioni del tentativo di suicidio della ragazza.