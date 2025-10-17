Sono scesi in piazza in centinaia per manifestare in memoria di Paolo Taormina e per chiedere sicurezza nella movida e in generale in città. I giovani di Palermo hanno deciso di far sentire la loro voce all’indomani dei funerali della vittima dell’Olivella. Così questa mattina, il corteo organizzato dagli studenti delle scuole e dell’Università di Palermo, è partito alle 9:30 da piazza Verdi, attraversando via Maqueda, fino a Palazzo Comitini. In piazza tantissimi ragazzi, uniti da uno stesso messaggio: rifiutare l’indifferenza e la violenza.

Striscioni e cartelli chiedono giustizia

Numerosi gli striscioni e i cartelli portati dai giovani: “Giustizia per Paolo”, “Non un nome in più. Non una vita in meno”, “Vogliamo un futuro senza paura”. Il silenzio del corteo, in segno di vicinanza alla famiglia di Paolo, è stato scandito da momenti di riflessione e cori dedicati al giovane.

“Siamo scesi in piazza non solo per Paolo, ma per tutti i ragazzi strappati alla vita senza un perché – ha detto Vincenzo Preianò, studente dell’istituto Nautico –. Per Andrea, per Massimo, per Salvo. Perché non vogliamo accettare che si possa morire così, durante un sabato sera, nei luoghi che noi giovani attraversiamo ogni giorno. Non possiamo rassegnarci alla paura”.

Gli istituti scese in piazza

Presenti studenti delle scuole Medi, Nautico, Danilo Dolci, Einstein, Finocchiaro Aprile, Majorana, Duca degli Abruzzi, Almeyda, Benedetto Croce, Galilei, Piazza, Marco Polo, Meli, Cannizzaro e varie altre.

“Non sappiamo quale sia la soluzione migliore. Sappiamo però che bisogna mettere in discussione l’educazione che viene trasmessa ai giovani dalle famiglie e dalla scuola – dice Antonino Graziano, studente universitario -. Cresciamo con modelli e valori sbagliati. Dovremmo invece provare a ricostruire il senso di comunità, di responsabilità civica e il rispetto reciproco almeno del valore sacro della vita”.

Delegazione ricevuta dall’assessore Ferrandelli

La manifestazione si è conclusa a Palazzo Comitini, dove una delegazione di studenti incontrerà l’assessore alle politiche giovanili Ferrandelli e il consigliere comunale Zacco per un confronto su ciò che le istituzioni possono e devono fare per non permettere che una tragedia simile si ripeta.